Рособрнадзор перечислил запреты для участников ЕГЭ‑2026

В ведомстве напомнили, что нельзя иметь при себе гаджеты, выносить материалы из аудитории и общаться с другими участниками

07 мая 2026, 09:47, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рособрнадзор опубликовал документ, в котором определены правила поведения участников ЕГЭ‑2026 и запрещенные действия на экзамене. С ним ознакомились РИА Новости.

Согласно рекомендациям ведомства, в пункте проведения ЕГЭ участникам запрещено выполнять задания несамостоятельно, общаться с другими экзаменуемыми, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные носители информации — за исключением тех, что официально разрешены для отдельных учебных предметов.

Кроме того, не допускается выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания в черновики.

Также во время экзамена нельзя перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами или предметами.

За нарушение установленного порядка участника удалят из пункта проведения экзамена с выдачей соответствующего акта, второй экземпляр которого направят в ГЭК.

Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, резервные дни запланированы на период с 22 по 25 июня, а 8 и 9 июля выпускники смогут по желанию пересдать один из предметов. Ранее сообщалось, что в России запретили досматривать участников ЕГЭ.