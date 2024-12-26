Эксперты рассказали, что изменится после повышения МРОТ в 2025 году
Могут измениться не только зарплаты, но и социальные выплаты, а также штрафы и налоги
26 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Из-за этого работодатели могут быть вынуждены пересмотреть зарплаты работников. Об этом сообщает РИА Новости.
"Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ", – пояснила эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
В то же время эксперт уточняет, что МРОТ – это не только зарплатный минимум. От его величины также рассчитывают пособия по больничным, социальные выплаты, налоги, штрафы и прочие платежи. Региональный МРОТ, согласно закону, может отличаться от федерального, но только в большую сторону. Например, в Магаданской области он составляет 48 105 рублей.
Повышение МРОТ потребует от работодателей пересмотра зарплат и иных выплат. Если этого не происходит, а сотрудник работает полный день, следует попросить увеличения. В случае отказа нужно направить жалобу в трудовую инспекцию. Ее рассмотрят и оштрафуют работодателя за необоснованный отказ, а также обяжут устранить нарушение", – заключила Дайнеко.
09:16:18 26-12-2024
Очень глубокие познания продемонстрировал эксперт. Сказала бы еще мол небо голубое.
09:24:30 26-12-2024
Всё таки у меня в голове ни как не укладывается, первая экономика в Европе и оплата труда взрослого дееспособного человека в 200 евро в месяц
09:58:24 26-12-2024
Гость (09:24:30 26-12-2024) Всё таки у меня в голове ни как не укладывается, первая экон... Вы реально знаете кого-нибудь у кого реальная зп 20000 тысяч? Продавцы в КБ от 50000 получают уже. Так что не надо ересь нести.
10:00:50 26-12-2024
Гость (09:58:24 26-12-2024) Вы реально знаете кого-нибудь у кого реальная зп 20000 тысяч... Зарплата 20 миллионов? Нас к таким людям на пушечный выстрел не подпустят.
10:07:08 26-12-2024
Гость (10:00:50 26-12-2024) Зарплата 20 миллионов? Нас к таким людям на пушечный выстре... это уже не ЗП
10:17:07 26-12-2024
Musik (10:07:08 26-12-2024) это уже не ЗП... говорят, у Набиуллиной зарплата больше
10:03:20 26-12-2024
Гость (09:58:24 26-12-2024) Вы реально знаете кого-нибудь у кого реальная зп 20000 тысяч... Сколько часов в месяц должден отработать продавец в КБ, чтобы получить 50тр? Обычно продавцы не только работают на кассе, но и занимаются выкладкой товаров, а так же моют пол, корзинки, тележки, всё оборудование, даже двери.
10:13:29 26-12-2024
Гость (09:58:24 26-12-2024) Вы реально знаете кого-нибудь у кого реальная зп 20000 тысяч... У доцентов, кандидатов наук в АлтГТУ зарплата 28000 руб., скоро МРОТ догонит.
13:14:22 26-12-2024
Гость (10:13:29 26-12-2024) У доцентов, кандидатов наук в АлтГТУ зарплата 28000 руб., ск... Там у всех, кроме блатных зарплаты не блещут. Про премию к новому году много лет забыли
14:08:14 26-12-2024
Гость (10:13:29 26-12-2024) У доцентов, кандидатов наук в АлтГТУ зарплата 28000 руб., ск... ну и зачем вам такая работа?
10:15:52 26-12-2024
Гость (09:58:24 26-12-2024) Вы реально знаете кого-нибудь у кого реальная зп 20000 тысяч... полно таких людей с зарплатой в 20 тыщ и меньше. По деревням проедьте. Там есть и за десять работают
10:23:26 26-12-2024
Гость (09:58:24 26-12-2024) Вы реально знаете кого-нибудь у кого реальная зп 20000 тысяч... Вакансия ЦЗН прямо сейчас - преподаватель математики - ДО 22 129. Ну то есть, наверное, можно получить и больше, но отнюдь не на ставку. И куча вакансий примерно такого же характера от 25 806, то есть примерно от той самой МРОТ. И кто сказал, что "от" означает, что тебе будут платить больше, если ты будешь работать на ставку? А так конечно, живи на работе, и будешь зарабатывать тысяч сорок.
12:06:18 26-12-2024
Гость (09:58:24 26-12-2024) Вы реально знаете кого-нибудь у кого реальная зп 20000 тысяч... А вы там работали, конечно 50 минус 50% штрафов и получается реальная зарплата.
13:10:26 26-12-2024
Гость (09:58:24 26-12-2024) Вы реально знаете кого-нибудь у кого реальная зп 20000 тысяч... ахахах, продавцы в КБ только в объявлении на двери 50 получают, а по факту в 2, а то и в 3 раза меньше, потому и меняются сотрудники 2 раза в месяц. и вообще у них там много интересного)). бывшие сотрудники, обычно, не скрывают правду. поинтересуйтесь, чтобы чушь не постить.
13:19:00 26-12-2024
а вы поинтересуйтесь сколько получают продавцы мороженого в ларьках, киоскеры в роспечати, продацы лотерей итд. там сотрудники о 20 тр только мечтать могут, работая по 12 часов в день на жаре +50 и морозе, без воды и туалета.
15:19:23 26-12-2024
Элен без ребят (13:19:00 26-12-2024) а вы поинтересуйтесь сколько получают продавцы мороженого в ... Кто на что учился
16:48:56 26-12-2024
Элен без ребят (13:19:00 26-12-2024) а вы поинтересуйтесь сколько получают продавцы мороженого в ... продаыец лотерей должен зарабатывать как инженер?
10:35:32 26-12-2024
для начала запретите оформление на полставки, треть ставки и прочее, иначе вообще теряется смысл от МРОТ
10:46:00 26-12-2024
Гость (10:35:32 26-12-2024) для начала запретите оформление на полставки, треть ставки и... кто же запретит? На сайтах занятости зарплату указывают за ставку. Если позвонить работодателю, то цифру урезают вдвое и говорят, что у нас работы на ставку нет. Говорю, ОК, буду работать с обеда и до конца вашего рабочего дня, как раз полставки. Нет, отвечают, работа с 8 утра, как у всех, ещё перерыв на обед, потом можете в 17 часов пойти домой.
12:19:10 26-12-2024
Гость (10:46:00 26-12-2024) кто же запретит? На сайтах занятости зарплату указывают за с... пусть вам все эти условия пропишут в бумаге официально и потом эту бумагу можете отнести в трудинспекцию. Им выпишут штраф и нехилый. Потому что они грубо нарушают закон. Судя по времени работы они воруют ваши деньги. За воровство более 5 тысяч рублей полагается 4 года тюрьмы.
12:27:40 26-12-2024
Гость (12:19:10 26-12-2024) пусть вам все эти условия пропишут в бумаге официально и пот... Ха-ха-ха! Инспекция сама боится работодателей. Те чуть-что подают в суд на инспекцию и выигрывают. Поэтому если работник приходит в инспекцию, то инспекторы склоняют его сделать так, как хочет работодатель. При этом выслушают аргументы против и сольют инфу работодателю, чтобы тот принял меры по своей защите. Инспекция же не только защищает интересы работников, но и работодателей. У кого больше денег? Кто может коррумпировать инспектора? Делайте выводы.
12:38:56 26-12-2024
Гость (12:27:40 26-12-2024) Ха-ха-ха! Инспекция сама боится работодателей. Те чуть-что п... дак это местная инспекция! а вы в москве а центральную инспекцию несите и сразу заявление на местную инспекцию которая покрывает воровство
13:43:47 26-12-2024
Гость (12:38:56 26-12-2024) дак это местная инспекция! а вы в москве а центральную инспе... Лучше сразу на прямую линию! У нас в стране все вопросы решаются через одно место...
10:52:15 26-12-2024
Гость (10:35:32 26-12-2024) для начала запретите оформление на полставки, треть ставки и... А это как?) Тогда надо сразу и работу по совместительству запрещать, и совмещение. И потом, если я реально работаю на полставки, то с чего бы мне это было делать нельзя? Но пусть запретят, да. И тогда наступит мир и благолепие.
14:01:00 26-12-2024
нужно направить жалобу в трудовую инспекцию --- Одновременно написав заявление по собственному, иначе вылетите по статье.
14:11:38 26-12-2024
Гость (14:01:00 26-12-2024) нужно направить жалобу в трудовую инспекцию --- Одновременно... по какой конкретно статье? Открою ВАМ секрет. Не так просто уволить человека, если он справляется со своими обязанностями.
14:49:14 26-12-2024
Гость (14:11:38 26-12-2024) по какой конкретно статье? Открою ВАМ секрет. Не так просто ... уволить сложно? пфф...
что мешает работодателю сказать, что плохо справляется. м?
15:15:15 26-12-2024
Элен без ребят (14:49:14 26-12-2024) уволить сложно? пфф... что мешает работодателю сказать, ... Ничто. Вот только это нужно будет грамотно оформить и доказать. Подавляющее большинство работодателей допустит ошибки и какую-нибудь бумажку не оформит. И будет восстановление через суд с выплатой компенсации. У нас ТК вообще-то заточен под работника, а не под работодателя.
16:57:02 26-12-2024
Гость (15:15:15 26-12-2024) Ничто. Вот только это нужно будет грамотно оформить и доказа... мне кажется, что если человек идет на эти условия изначально, он не очень умён. Трудоспособному гражданину с руками или головой сейчас найти зарплату от 60 - раз плюнуть. Пенсионерам найти подработку, конечно, тяжело.