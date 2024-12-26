Эксперты рассказали, что изменится после повышения МРОТ в 2025 году

Могут измениться не только зарплаты, но и социальные выплаты, а также штрафы и налоги

26 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Из-за этого работодатели могут быть вынуждены пересмотреть зарплаты работников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ", – пояснила эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

В то же время эксперт уточняет, что МРОТ – это не только зарплатный минимум. От его величины также рассчитывают пособия по больничным, социальные выплаты, налоги, штрафы и прочие платежи. Региональный МРОТ, согласно закону, может отличаться от федерального, но только в большую сторону. Например, в Магаданской области он составляет 48 105 рублей.