В России спрогнозировали снижение цены на красную икру
Рекордный вылов лососевых и жесткие сроки маркировки заставляют ретейлеров срочно распродавать остатки
15 мая 2026, 14:02, ИА Амител
Доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Бутырина в беседе с "Газетой.ру" спрогнозировала дальнейшее снижение цен на красную икру во второй половине 2026 года — примерно на 5–7%. По ее оценкам, стоимость может опуститься до 8500–8600 рублей за килограмм.
«Во второй половине 2026 года, вплоть до сентября — октября, ожидается небольшое дополнительное снижение или стабилизация цен на текущих минимумах. Говорить о сильном обвале не приходится, потому что текущая цена в 9100 руб/кг уже близка к себестоимости. Дорогие виды — нерка, кижуч — могут остаться на текущем уровне или даже начать дорожать раньше из-за меньших запасов», — пояснила Бутырина.
Почему икра дешевеет
Эксперт назвала три основные причины. Первая — перепроизводство. В 2025 году был рекордный вылов — на 43% больше, чем в провальном 2024-м. Рынок оказался "забит" продукцией, а запасы икры горбуши выросли на 60–65%.
Вторая причина — новые правила маркировки, которые ужесточились с 1 марта 2026 года. Продать прошлогоднюю икру после 1 сентября, когда начнется новая путина, будет невозможно — касса просто заблокирует чек. Поэтому сети спешно распродают остатки по любым ценам.
Третья — экономия спроса. Высокие предновогодние цены (до 14 тысяч рублей) снизили покупательскую активность, и люди переходят на более бюджетные категории.
Это временно
Бутырина подчеркнула, что текущее снижение — временная коррекция. Оптовые цены производителей остаются высокими (7500–8500 руб/кг), а розница дешевеет из-за попыток ретейлеров распродать старые запасы. Как только они закончатся (к июлю — августу), рынок переключится на новую путину.
14:08:57 15-05-2026
стоимость может опуститься до 8500 --- хорошая новость для пенсионеров
14:56:01 15-05-2026
Если можно что-то продать дорого зачем рынку продавать это же дешевле?) это же не идеализированный учебник сферической экономики а реальность основанная на жадности
15:23:00 15-05-2026
Что не продадут то под бульдозер как просрочку, но пока будут цену держать до конца.