В России спрогнозировали снижение цены на красную икру

Рекордный вылов лососевых и жесткие сроки маркировки заставляют ретейлеров срочно распродавать остатки

15 мая 2026, 14:02, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Бутырина в беседе с "Газетой.ру" спрогнозировала дальнейшее снижение цен на красную икру во второй половине 2026 года — примерно на 5–7%. По ее оценкам, стоимость может опуститься до 8500–8600 рублей за килограмм.

«Во второй половине 2026 года, вплоть до сентября — октября, ожидается небольшое дополнительное снижение или стабилизация цен на текущих минимумах. Говорить о сильном обвале не приходится, потому что текущая цена в 9100 руб/кг уже близка к себестоимости. Дорогие виды — нерка, кижуч — могут остаться на текущем уровне или даже начать дорожать раньше из-за меньших запасов», — пояснила Бутырина.

Почему икра дешевеет

Эксперт назвала три основные причины. Первая — перепроизводство. В 2025 году был рекордный вылов — на 43% больше, чем в провальном 2024-м. Рынок оказался "забит" продукцией, а запасы икры горбуши выросли на 60–65%.

Вторая причина — новые правила маркировки, которые ужесточились с 1 марта 2026 года. Продать прошлогоднюю икру после 1 сентября, когда начнется новая путина, будет невозможно — касса просто заблокирует чек. Поэтому сети спешно распродают остатки по любым ценам.

Третья — экономия спроса. Высокие предновогодние цены (до 14 тысяч рублей) снизили покупательскую активность, и люди переходят на более бюджетные категории.

Это временно

Бутырина подчеркнула, что текущее снижение — временная коррекция. Оптовые цены производителей остаются высокими (7500–8500 руб/кг), а розница дешевеет из-за попыток ретейлеров распродать старые запасы. Как только они закончатся (к июлю — августу), рынок переключится на новую путину.