Названы самые главные покупатели черной икры у России

За прошлый год страна экспортировала 700 тонн икры

09 февраля 2026, 11:41, ИА Амител

Черная икра / ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Черная икра / ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Больше всего черной икры из России за 2025 год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, сообщает РИА Новости.

«Россия экспортировала на зарубежные рынки 700 тонн икры на 20 млн долларов. Это на треть больше, чем годом ранее», — рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт".

Из этого объема более 3,8 млн долларов пришлось на икру осетровых, или черную икру.

Доля Казахстана составила 27%, Белоруссии — 15%, Армении — 8%.

Ранее сообщалось, что один бутерброд с черной икрой обойдется россиянину в 650 рублей. Это 10 граммов черной икры, 10 граммов масла и 30 граммов хлеба.

Гость

12:43:06 09-02-2026

Россия экспортировала на зарубежные рынки 700 тонн икры на 20 млн долларов//// Получается мы продаем за бугор икру по 28,5 доллара за кг, а у нас она продается 28,5 доллара за 100 грамм, афигеть, да?

Горожанин.

19:16:44 09-02-2026

Гость (12:43:06 09-02-2026) Россия экспортировала на зарубежные рынки 700 тонн икры на 2... Его величество капитализм. Всё для 10 % толстосумов - обжор.

Гость

00:23:37 10-02-2026

мы тоже закупились к масленице

