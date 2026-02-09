Названы самые главные покупатели черной икры у России
За прошлый год страна экспортировала 700 тонн икры
09 февраля 2026, 11:41, ИА Амител
Черная икра / ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Больше всего черной икры из России за 2025 год импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, сообщает РИА Новости.
«Россия экспортировала на зарубежные рынки 700 тонн икры на 20 млн долларов. Это на треть больше, чем годом ранее», — рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт".
Из этого объема более 3,8 млн долларов пришлось на икру осетровых, или черную икру.
Доля Казахстана составила 27%, Белоруссии — 15%, Армении — 8%.
Ранее сообщалось, что один бутерброд с черной икрой обойдется россиянину в 650 рублей. Это 10 граммов черной икры, 10 граммов масла и 30 граммов хлеба.
12:43:06 09-02-2026
Россия экспортировала на зарубежные рынки 700 тонн икры на 20 млн долларов//// Получается мы продаем за бугор икру по 28,5 доллара за кг, а у нас она продается 28,5 доллара за 100 грамм, афигеть, да?
19:16:44 09-02-2026
Гость (12:43:06 09-02-2026) Россия экспортировала на зарубежные рынки 700 тонн икры на 2... Его величество капитализм. Всё для 10 % толстосумов - обжор.
00:23:37 10-02-2026
мы тоже закупились к масленице