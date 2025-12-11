В России спрос на лопаты и щетки упал на 30% из-за теплой зимы

Продажи снегоуборщиков, несмотря на погодные аномалии, остались почти на прежнем уровне

11 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Автомобиль зимой / Фото: amic.ru

Россияне стали заметно реже покупать лопаты и щетки для уборки снега – из-за малоснежной погоды в ряде регионов спрос на традиционный зимний инвентарь упал примерно на 30%. Об этом свидетельствуют данные, которыми располагает "Shot Проверка".

Снижение интереса покупателей сразу отразилось на ценах: средняя стоимость лопат и щеток опустилась до 1530 рублей, что примерно на 10% меньше, чем год назад. Падение спроса затронуло и противогололедные реагенты – минус 28%. Однако здесь, наоборот, вырос средний чек: он достиг 1108 рублей за упаковку, то есть на 14% больше прошлогоднего уровня, отмечают аналитики АТОЛ.

Продажи снегоуборщиков, несмотря на погодные аномалии, остались почти на прежнем уровне: количество покупок снизилось лишь на 1%. При этом средняя цена техники уменьшилась до 9970 рублей – минус 5% по сравнению с прошлым годом.

Интерес к части зимнего ассортимента, напротив, увеличился. Спрос на скреперы для уборки снега вырос на 4%. Средний чек при этом снизился до 2628 рублей – примерно на 13%.

