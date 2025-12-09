Глава Барнаула поручил уделить особое внимание очистке дворов от снега и льда
Усилия городской дорожной службы сосредоточены на вывозе снега и устранении гололеда
09 декабря 2025, 14:42, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк в связи с обильными осадками в последние дни провел оперативное аппаратное совещание, на котором обсудил очистку улиц от снега, сообщает мэрия.
«В связи с обильными осадками и перепадами температур усилия городской дорожной службы сосредоточены на вывозе снега, а также устранении гололеда», – рассказал замглавы города Андрей Курышин.
Вячеслав Франк поручил администрациям районов совместно с управляющими компаниями уделить особое внимание очистке дворовых территорий и кровель многоквартирных домов.
Ранее amic.ru представил статистику травмирования жителей Барнаула в зимний сезон. Как оказалось, чаще всего люди падают именно во дворах, а самые безопасные локации – пешеходные переходы.
По данным алтайского Гидрометцентра, с 10 по 13 декабря в Барнауле будет или "преимущественно без осадков", или "без осадков".
Кстати, как сообщили amic.ru синоптики, вскоре в Алтайский край придет потепление. А пик холода ожидается в ночь с 10 на 11 декабря.
15:49:25 09-12-2025
Уважаемый глава города как было бы хорошо и правильно , что бы чистили город не только в границах улиц но и дворовых территорий используя для этого средства поступающие в бюджет города с налогов простых горожан живущих в этих самых дворах.
16:15:59 09-12-2025
Управляшка: "нет денег". И что дальше???