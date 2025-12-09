НОВОСТИОбщество

Глава Барнаула поручил уделить особое внимание очистке дворов от снега и льда

Усилия городской дорожной службы сосредоточены на вывозе снега и устранении гололеда

09 декабря 2025, 14:42, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Глава Барнаула Вячеслав Франк в связи с обильными осадками в последние дни провел оперативное аппаратное совещание, на котором обсудил очистку улиц от снега, сообщает мэрия.

«В связи с обильными осадками и перепадами температур усилия городской дорожной службы сосредоточены на вывозе снега, а также устранении гололеда», – рассказал замглавы города Андрей Курышин.

Вячеслав Франк поручил администрациям районов совместно с управляющими компаниями уделить особое внимание очистке дворовых территорий и кровель многоквартирных домов.

Ранее amic.ru представил статистику травмирования жителей Барнаула в зимний сезон. Как оказалось, чаще всего люди падают именно во дворах, а самые безопасные локации – пешеходные переходы.

По данным алтайского Гидрометцентра, с 10 по 13 декабря в Барнауле будет или "преимущественно без осадков", или "без осадков".

Кстати, как сообщили amic.ru синоптики, вскоре в Алтайский край придет потепление. А пик холода ожидается в ночь с 10 на 11 декабря.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

15:49:25 09-12-2025

Уважаемый глава города как было бы хорошо и правильно , что бы чистили город не только в границах улиц но и дворовых территорий используя для этого средства поступающие в бюджет города с налогов простых горожан живущих в этих самых дворах.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:59 09-12-2025

Управляшка: "нет денег". И что дальше???

  Нравится
Ответить
