Отныне при экстренных вызовах бригада должна приехать к пациенту в течение 20 минут

18 января 2026, 11:46, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно новому постановлению правительства, с которым ознакомилось РИА Новости, бригада скорой медицинской помощи в экстренной форме обязана прибыть к пациенту не позднее чем через 20 минут с момента вызова.

Документ вводит единый федеральный норматив, призванный повысить оперативность реагирования на критические ситуации.

При этом в нем предусмотрена возможность корректировки срока на уровне территориальных программ государственных гарантий.

Основания для изменений – объективные региональные особенности: транспортная доступность, плотность населения и климатические и географические условия.

