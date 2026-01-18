В России установили новый норматив приезда скорой помощи
Отныне при экстренных вызовах бригада должна приехать к пациенту в течение 20 минут
18 января 2026, 11:46, ИА Амител
Согласно новому постановлению правительства, с которым ознакомилось РИА Новости, бригада скорой медицинской помощи в экстренной форме обязана прибыть к пациенту не позднее чем через 20 минут с момента вызова.
Документ вводит единый федеральный норматив, призванный повысить оперативность реагирования на критические ситуации.
При этом в нем предусмотрена возможность корректировки срока на уровне территориальных программ государственных гарантий.
Основания для изменений – объективные региональные особенности: транспортная доступность, плотность населения и климатические и географические условия.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пожаловались на долгое ожидание бригады скорой помощи для ребенка с высокой температурой. Родителям пришлось самостоятельно сбивать ее.
13:22:44 18-01-2026
Отличный норматив, а за счёт чего должна увеличиться оперативность? Просто рррраз и увеличилась?
06:16:59 19-01-2026
Гость (13:22:44 18-01-2026) Отличный норматив, а за счёт чего должна увеличиться операти... Они бумажку выпустили, работа их на этом закончилась)) Министры-капиталисты.
14:48:04 18-01-2026
Сейчас скажите бред - ан нет я ждал скорую час с лишним - просто беспредел.
15:12:33 18-01-2026
Гость (14:48:04 18-01-2026) Сейчас скажите бред - ан нет я ждал скорую час с лишним - пр... не скажем., сами сталкивались.
16:01:30 18-01-2026
За счет чео скорость повысят, число машин увеличат? Если не, то все остальное просто пузыри в воду...
16:26:16 18-01-2026
Ну-ну (16:01:30 18-01-2026) За счет чего скорость повысят, число машин увеличат? Если не,... Может, просто доедут? А то за два дома скорая, ножевое ранение у парня... 30 мин ждали...Потом у них хватило ума самим доехать в бсмп- через 30 мин парня 27 летнего не стало.
21:01:01 18-01-2026
Норматив укоротили, а взвесить его реализуемость не удосужились, переложив ответственность на горемычных стрелочников!?
06:14:45 19-01-2026
Предложение. Господа из нашего министерства пусть сядут на машины скорой и на личном примере покажут как выполнять данный норматив, особенно когда от точки выезда до вызова больше 100 километров.