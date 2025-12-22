В машины скорой помощи на Алтае установят видеокамеры, чтобы контролировать работу медиков

В работу бригады в любой момент сможет вмешаться старший врач

22 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

В ближайшее время автомобили скорой помощи в Алтайском крае планируют оснастить видеокамерами, микрофонами и динамиками. Этот шаг станет развитием регионального проекта по контролю за качеством оказания медпомощи, рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Барнаула Евгений Зулинский. По его словам, старшие врачи уже имеют возможность не только отслеживать работу бригад, но и вмешиваться в нее. Но с появлением камер и микрофонов это можно будет делать по нажатию одной кнопки.

Пока следят через планшеты

Система контроля за оказанием помощи уже работает, рассказал Зулинский – проект запустили в июне 2025 года. Сейчас в нем задействованы 53 медицинские организации – три станции скорой помощи и учреждения, где есть соответствующие отделения. Старший врач имеет возможность следить за работой бригады, основываясь на данных, которые они заносят в планшет.

«Бригада заполняет в электронной карте вызова на планшете определенные поля, находясь у постели больного. Как только все поля заполнены, эта информация уходит к старшему врачу, который находится у нас в оперативном центре. Он видит диагноз, информацию о состоянии больного и проводимом лечении. Смотрит на соответствие всем стандартам и проверяет правильность маршрутизации больного: в какую больницу и в какое отделение он будет доставлен», – пояснил главный врач. Если у старшего врача возникли вопросы к работе медиков или он видит явные недочеты, он может связаться с бригадой и дать необходимые указания. Система уже работает на территории всего региона. По словам Зулинского, с применением этой технологии медики уже оказали помощь более чем девяти тысячам пациентов.

Старший врач проследит за тобой

Установка видеокамер станет следующим шагом в развитии этой системы, отметил Зулинский. Старший врач сможет не только видеть сухие данные с планшета, но и визуально наблюдать за действиями коллег. Особенно это важно для сложных и экстренных вызовов, когда помощь оказывается прямо в машине скорой помощи.

«В ближайшее время планируем оснастить машины скорой помощи видеокамерами. Это дополнительный инструмент старшему врачу для сопровождения. Он сможет уже визуально наблюдать, как оказывается помощь пациенту в автомобиле скорой помощи. Также в машине будут микрофон и динамик, поэтому будет возможность связаться, как это делают по радиосвязи. У старшего врача будет возможность не только видеть и слышать весь процесс, но и вмешаться в него по нажатию кнопки. Он сможет быстро сказать, что нужно добавить в лечение или изменить», – рассказал руководитель станции скорой помощи.Точные сроки, когда в автомобилях появятся камеры, Зулинский не назвал. Но подчеркнул, что новая система уже "обкатывается" в пилотном режиме на одном из автомобилей.

Видеорегистраторы приносят пользу

Главный врач напомнил, что с прошлого года медики скорой помощи в Барнауле, Бийске и Рубцовске (около 120 бригад) оборудованы видеорегистраторами вроде тех, которые используют полицейские. Но эта мера больше направлена на безопасность медработников. По словам Зулинского, нападения пациентов на медиков – дело нередкое.

«К сожалению, вынужден констатировать, что такие случаи бывают. И я бы не сказал, что они бывают редко. Это и словесные конфликты с людьми, и нападения на наших сотрудников. Зачастую пациенты бывают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Бывают и неадекватные – у нас для этого в городе работает две психиатрические бригады», – рассказал специалист. Запись с видеорегистратора помогает медикам отстоять свою правоту в суде и наказать виновных, если возникают конфликтные ситуации. Но эти видео также отсматривают и в рамках проверок соблюдения бригадами алгоритмов и клинических рекомендаций.

В ходе недавней прямой линии губернатора Алтайского края Виктора Томенко речь зашла и об автомобилях скорой помощи. Глава региона подчеркнул, что автомобили как скорой, так и неотложной помощи регулярно поступают в регион. Почитать о том, как обновляют автопарк, можно здесь. Кстати, последнее поступление было совсем недавно: 18 декабря руководителям больниц вручили ключи от 16 новых машин скорой.