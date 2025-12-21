В Барнауле пожаловались на долгое ожидание скорой для ребенка с высокой температурой
Родителям пришлось самостоятельно сбивать ее
21 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
В Барнауле жители пожаловались на длительное ожидание скорой помощи для маленького ребенка с высокой температурой. О тревожной ситуации рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22".
По словам женщины, у ребенка поднялась температура до 40 градусов. Скорая помощь была вызвана сразу, однако ожидание затянулось более чем на полтора часа – бригада так и не приехала. Диспетчер сообщил, что вызовов слишком много и точное время прибытия неизвестно. В итоге родителям пришлось самостоятельно снижать температуру и отменить вызов.
На следующий день ситуация повторилась: температура у ребенка достигла 39,6 градуса, жаропонижающие препараты помогали лишь на короткое время. Скорая была вызвана повторно, но в этот раз бригада приехала только спустя 2 часа 45 минут.
«Но, несмотря на это, хочу отдельно отметить сотрудников скорой помощи за вежливость и внимательность! Они оказали необходимую помощь и сделали ребенку укол, за что им большое спасибо!» – отметила женщина.
Ранее стало известно, что в крае 38 тыс. детей ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Полностью закрыты 10 детских садов и 32 школы. В целом количество заболевших в регионе повысилось на 20% по сравнению с прошлой неделей.
Мамшка вместо того, чтобы температуру ребенку снижать в ТГ канал строчила гневное сообщение? Вопрос один, зачем идиоты рожают? За деньги?
00:08:48 22-12-2025
Гость (10:09:01 21-12-2025) Мамшка вместо того, чтобы температуру ребенку снижать в ТГ к... вызов педиатра. температура не возникает так внезапно без симптоматики - зубы, питание, вирусы, травма?? мать не в курсе отчего t?? возраст "малыша"?!
10:23:01 21-12-2025
Так всё и задумано, в чём суть претензии не ясно.
Попов - ЛУЧШЙ!
12:06:15 21-12-2025
есть отличный художественный фильм "Аритмия", там показано конечно правды процентов 30%, все на самом деле еще хуже, но в целом всем недоумевающим, почему скорые так работают - рекомендую, приятного просмотра.
00:06:20 22-12-2025
Гость (12:06:15 21-12-2025) есть отличный художественный фильм "Аритмия", там показано к... да вы гоните. фильму стопятьсот лет
00:05:32 22-12-2025
педиатра почему дежурного не вызвали, затянули до такого сложного состояния. тут может быть и отек мозга и отказ почек...вы там родители или ехидны?! и главное скорая виновата!! шок!! вызывайте частную, если такие полоротые не можете вовремя ребенка обеспечить медициной
08:32:36 22-12-2025
Гость (00:05:32 22-12-2025) педиатра почему дежурного не вызвали, затянули до такого сло... Все такие умные, прям доктора медицинских наук! Сейчас грипп такой, что температура поднимается внезапно и до 40, долго держится, не сбивается - это как раз первый симптом, а уж потом все остальное. Довели, ехидны, полоротые...прям желчь течет изо рта! А Вы просто злой, отвратительный, не эмпатичный человек. Ребенок маленький, если еще и первый, то это постоянный страх. В скорой должны были успокоить, дать рекомендации, объяснить как действовать. Но скорая должна была приехать в любом случае.
08:39:24 22-12-2025
Гость (00:05:32 22-12-2025) педиатра почему дежурного не вызвали, затянули до такого сло... Шок от вашего отзыва. При гриппе температура поднимается быстро, тем более у детей. Дежурный педиатр??? Да у него вызовов куча! Хорошо, если к вечеру придет. Скорая у нас для чего???
08:46:34 22-12-2025
Гость (08:39:24 22-12-2025) Шок от вашего отзыва. При гриппе температура поднимается быс...
Ой, ну беги к психологам, травму психологическую залечивать! Некому на скорой работать. Из-за таких как ты все разбежались.
08:53:17 22-12-2025
Гость (00:05:32 22-12-2025) педиатра почему дежурного не вызвали, затянули до такого сло... А в каких случаях можно скорую вызывать?
09:22:36 22-12-2025
Работники скорой подгребли, минусуют активно))