В Барнауле пожаловались на долгое ожидание скорой для ребенка с высокой температурой

Родителям пришлось самостоятельно сбивать ее

21 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле жители пожаловались на длительное ожидание скорой помощи для маленького ребенка с высокой температурой. О тревожной ситуации рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22".

По словам женщины, у ребенка поднялась температура до 40 градусов. Скорая помощь была вызвана сразу, однако ожидание затянулось более чем на полтора часа – бригада так и не приехала. Диспетчер сообщил, что вызовов слишком много и точное время прибытия неизвестно. В итоге родителям пришлось самостоятельно снижать температуру и отменить вызов.

На следующий день ситуация повторилась: температура у ребенка достигла 39,6 градуса, жаропонижающие препараты помогали лишь на короткое время. Скорая была вызвана повторно, но в этот раз бригада приехала только спустя 2 часа 45 минут.

«Но, несмотря на это, хочу отдельно отметить сотрудников скорой помощи за вежливость и внимательность! Они оказали необходимую помощь и сделали ребенку укол, за что им большое спасибо!» – отметила женщина.

Ранее стало известно, что в крае 38 тыс. детей ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Полностью закрыты 10 детских садов и 32 школы. В целом количество заболевших в регионе повысилось на 20% по сравнению с прошлой неделей.