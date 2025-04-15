Охлаждение строительного рынка на Алтае назвали "тревожным звоночком"
Люди неохотно покупают квартиры в новостройках, но когда вернется комфортная процентная ставка, дефицит предложения почувствуют все
15 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
В России откладывается ввод в эксплуатацию порядка 100 тысяч квартир, заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин в интервью "Известиям". По его словам, власти готовят точечные меры поддержки строительной отрасли. Понадобятся ли они алтайским застройщикам, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
100 тысяч квартир – это только вершина айсберга. Причина проста: новостройки почти не покупают, говорит председатель совета директоров "НДВ-Групп" Александр Хрусталев.
"Благодаря высокой ставке упал спрос в разы. Соответственно, в два-три раза сократились темпы реализации. Поэтому возникает так называемый системный кризис в строительной отрасли. То есть из 100%, я думаю, 1-2% застройщиков более-менее себя чувствуют спокойно. Все остальное сейчас – это шторм, большой, огромный шторм, где будут тонуть большие корабли", – пояснил он.
Тревожные звоночки есть и в Алтайском крае. По словам председателя правления алтайского Союза строителей Александра Мишутина, мелкие застройщики, которые стартовали недавно и возводят, как правило, не более двух домов, попадают в зону риска: квартиры продаются плохо, проектное финансирование приходится использовать по максимальной ставке. И вот тут уже "маячат" финансовые риски.
В целом же по региональному рынку ситуация пока стабильная. Крупные алтайские застройщики стараются сдать объекты раньше срока, затягивать стройку никому невыгодно. Кроме того, подчеркивает Александр Мишустин, проектное финансирование научило девелоперов грамотно планировать свою работу:
"Например, при привлечении денежных средств они всегда указывали сроки строительства немножко больше, чем в принципе фактически требовалось. Положено три года – они три года и шесть месяцев ставили, чтобы не попасть под санкции".
В алтайском Союзе строителей говорят, что массовых срывов сроков быть не должно. Но всех тревожит охлаждение рынка. При максимальном количестве выданных разрешений на строительство запуск новых объектов откладывается. Сокращение объемов пока заметно только участникам рынка, но когда вернется комфортная процентная ставка и вырастет покупательная способность, дефицит предложения почувствуют все.
09:16:53 15-04-2025
Сейчас заплачу............((((((((
09:30:40 15-04-2025
Гость (09:16:53 15-04-2025) Сейчас заплачу............((((((((...
Поясните, заплАчу или заплачУ?
10:52:50 15-04-2025
Гость (09:30:40 15-04-2025) Поясните, заплАчу или заплачУ?... Кто как хочет, так и поймет)))
10:26:06 15-04-2025
Гость (09:16:53 15-04-2025) Сейчас заплачу............((((((((... не реви! заплати!)))
09:22:46 15-04-2025
"Причина проста: новостройки почти не покупают"
Вот те на, а послушаешь риелторов, то рынок не падает и даже растёт. Всё очень хорошо, всё раскупается. Не понятны слёзы девелоперов и в чём их проблемы. А всё просто! Во-первых, массовое строительство человейников осуществлялось на кредитные деньги по тройным ценам, что очень нравилось девелоперам, банкирам, власти. Во-вторых, искусственно созданный ажиотаж на рынке поглотил всех кто мог купить и тех, кто не мог но купил. Рассчитывать, что ставка ЦБ упадёт и всё вернётся, не приходится. Спрос на человейники выбран на многие годы вперёд. Запомните это девелоперы и риелторы!
Но не всё так плохо. Никакой кризис не способен убить РЫНОК недвижимости. В любой кризис кому то становится плохо, а кому то хорошо и очень хорошо. Поэтому нужно вовремя перестроиться и начинать строить востребованное жильё, которое будет иметь оборот в кризис среди тех, кому хорошо и очень хорошо. Не благодарите!
10:07:27 15-04-2025
Гость (09:22:46 15-04-2025) "Причина проста: новостройки почти не покупают"Вот те на... Всмысли, пора строить дворцы и поместья на продажу?
09:34:20 15-04-2025
А зачем тогда мигрантов, индусы , ведь за зарплату 50 т. работать русские не хотят.
10:16:12 15-04-2025
интересно, а когда "вернется комфортная процентная ставка", то стоимость квартир снизится на этот процент? Что-то очень сомневаюсь, а это как раз и могло бы вернуть народ. Хотя и сейчас скупают, есть смельчаки кто и ипотеку берет.
17:12:13 15-04-2025
Гость (10:16:12 15-04-2025) интересно, а когда "вернется комфортная процентная ставка", ... кто берет под такие проценты это уже с головой не все в порядке у них. Ипотеку берут при пяти процентах
11:06:08 15-04-2025
И ещё аренду за землю платить не малую, выигранную на аукционах
11:36:59 15-04-2025
Китайцев пригласите они научат строить и продавать
12:29:59 15-04-2025
...... (11:36:59 15-04-2025) Китайцев пригласите они научат строить и продавать... Ещё вариант - у Батьки.
16:56:01 15-04-2025
dok_СФ (12:29:59 15-04-2025) Ещё вариант - у Батьки.... у Батьки китайцы строят очень много
12:38:19 15-04-2025
...... (11:36:59 15-04-2025) Китайцев пригласите они научат строить и продавать... Ага, в Бангкоке месяц назад развалилось 40-этажное строящееся китайцами здание.
За ними тоже нужен глаз да глаз
19:45:03 15-04-2025
Гость (12:38:19 15-04-2025) Ага, в Бангкоке месяц назад развалилось 40-этажное строящеес... Бангкок столица Таиланда!
16:52:00 15-04-2025
Вопрос снижать цену не пробовали?! А то все ищут пути поддержки стройки и как бы сэкономить на рабочей силе, уж даже на индусов недобрыми глазами засматриваться стали. Срамота какая...
19:06:07 15-04-2025
Или, хотя бы, сначала строить, а потом продавать, как турки. Строить на свои, а не на заемные. Тогда не будет дефицита, но вы ж его искусственно создаёте.
19:48:33 15-04-2025
этот рынок - виновник демографического спада в государстве, зачем о нем с таким пафосом писать? эти хапуги, живя и жируя, обеспечивая себя и своих только лишь, полностью наплевали на свой священный почетный долг профессии строителя "домашнего очага" и привели страну (они в том числе) к тому, что в РФ рождаемость миллион детишек в год. пора бить в набат, а они вздыхают о каком-то там рынке квартир, где метр стоит 150 000