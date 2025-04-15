Охлаждение строительного рынка на Алтае назвали "тревожным звоночком"

Люди неохотно покупают квартиры в новостройках, но когда вернется комфортная процентная ставка, дефицит предложения почувствуют все

15 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России откладывается ввод в эксплуатацию порядка 100 тысяч квартир, заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин в интервью "Известиям". По его словам, власти готовят точечные меры поддержки строительной отрасли. Понадобятся ли они алтайским застройщикам, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

100 тысяч квартир – это только вершина айсберга. Причина проста: новостройки почти не покупают, говорит председатель совета директоров "НДВ-Групп" Александр Хрусталев.

"Благодаря высокой ставке упал спрос в разы. Соответственно, в два-три раза сократились темпы реализации. Поэтому возникает так называемый системный кризис в строительной отрасли. То есть из 100%, я думаю, 1-2% застройщиков более-менее себя чувствуют спокойно. Все остальное сейчас – это шторм, большой, огромный шторм, где будут тонуть большие корабли", – пояснил он.

Тревожные звоночки есть и в Алтайском крае. По словам председателя правления алтайского Союза строителей Александра Мишутина, мелкие застройщики, которые стартовали недавно и возводят, как правило, не более двух домов, попадают в зону риска: квартиры продаются плохо, проектное финансирование приходится использовать по максимальной ставке. И вот тут уже "маячат" финансовые риски.

В целом же по региональному рынку ситуация пока стабильная. Крупные алтайские застройщики стараются сдать объекты раньше срока, затягивать стройку никому невыгодно. Кроме того, подчеркивает Александр Мишустин, проектное финансирование научило девелоперов грамотно планировать свою работу:

"Например, при привлечении денежных средств они всегда указывали сроки строительства немножко больше, чем в принципе фактически требовалось. Положено три года – они три года и шесть месяцев ставили, чтобы не попасть под санкции".

В алтайском Союзе строителей говорят, что массовых срывов сроков быть не должно. Но всех тревожит охлаждение рынка. При максимальном количестве выданных разрешений на строительство запуск новых объектов откладывается. Сокращение объемов пока заметно только участникам рынка, но когда вернется комфортная процентная ставка и вырастет покупательная способность, дефицит предложения почувствуют все.