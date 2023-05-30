В России задумались о запрете телефонов на уроках на государственном уровне

Депутаты Госдумы хотят узнать, что на этот счёт думают в Минпросвещения

30 мая 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме хотят узнать мнение Минпросвещения о запрете телефонов на уроках. Такой запрос главе ведомства Сергею Кравцову направила депутат Яна Лантратова, пишет РИА Новости.

В её сообщении сказано, что эксперты из родительского и педагогического сообщества "всё чаще заявляют о необходимости запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне".

Лантратова, которая занимает пост первого зампреда комитета Госдумы по просвещению, отметила, что в некоторых регионах инициатива находила поддержку на её встречах с педагогами, родителями и учениками.

В то же время против таких ограничений выступает ряд самих учителей, которые "призывают учить школьников самостоятельно находить нужную информацию в интернете".

Ранее сообщили, что в Новосибирской области учителя и воспитатели перестанут общаться с родителями через WhatsApp и Telegram. Учреждения региона уже заводят аккаунты на российских платформах.