В России задумались о запрете телефонов на уроках на государственном уровне
Депутаты Госдумы хотят узнать, что на этот счёт думают в Минпросвещения
30 мая 2023, 13:40, ИА Амител
В Госдуме хотят узнать мнение Минпросвещения о запрете телефонов на уроках. Такой запрос главе ведомства Сергею Кравцову направила депутат Яна Лантратова, пишет РИА Новости.
В её сообщении сказано, что эксперты из родительского и педагогического сообщества "всё чаще заявляют о необходимости запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне".
Лантратова, которая занимает пост первого зампреда комитета Госдумы по просвещению, отметила, что в некоторых регионах инициатива находила поддержку на её встречах с педагогами, родителями и учениками.
В то же время против таких ограничений выступает ряд самих учителей, которые "призывают учить школьников самостоятельно находить нужную информацию в интернете".
Ранее сообщили, что в Новосибирской области учителя и воспитатели перестанут общаться с родителями через WhatsApp и Telegram. Учреждения региона уже заводят аккаунты на российских платформах.
14:07:48 30-05-2023
А если не ту информацию найдут? Вчерашняя новость - американский адвокат пошел защищать клиента и текст ему ИИ составил. В итоге подобные дела не нашлись и не подтвердились,клиент обвинен (NYT). Все технологии "цифровизации" должны быть недоступны, даже взрослым - последствия не определены, явление не изучено, бенефициары программ ИИ не обьявлены. А технологии "автоматизации" должны быть в школе! А еще на министерском уровне должны четко обьяснять гражданам отличия "цифровизации" и "автоматизации" - это важно!
14:10:26 30-05-2023
Это чтобы не на что было снимать, как детей матерят и лупят? И прочие учительские художества и речи?
14:27:53 30-05-2023
Гость (14:10:26 30-05-2023) Это чтобы не на что было снимать, как детей матерят и лупят?... Не воспитывайте уродов, никто их лупить не будет.
15:29:11 30-05-2023
Гость (14:10:26 30-05-2023) Это чтобы не на что было снимать, как детей матерят и лупят?.. Просто надо все кабинеты оснастить камерами видеонаблюдения. И сразу станет понятно кто кого провоцирует. Но в 99 случаев из 100 дети!
14:39:04 30-05-2023
Гость (14:27:53 30-05-2023) Не воспитывайте уродов, никто их лупить не будет.... Кгхм... Лупить ребенка на уроке, каким бы он ни был - преступление, нес па? И нет, эта мантра не работает, когда урод - взрослый, облеченный властью. А ваша защитная реакция очень показательна, на самом деле.
16:50:36 30-05-2023
Нужно запретить Яне использовать телефон во время заседаний в ГД. У меня вопрос, кто это чудо вообще выдвинул, кто голосовал за нее, и что эта блондинка может полезного сделать? Глупые и популистские инициативы продвигать?