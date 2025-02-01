В России захотели выплачивать матерям-героиням 72,4 тысячи рублей ежемесячно
Аналогичные выплаты установили для Героев Труда
01 февраля 2025, 10:45, ИА Амител
Минтруда разработал законопроект, по которому женщины со званием "Мать-героиня" смогут получать ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей. Аналогичные выплаты установлены для Героев труда, сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что выплата будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Женщинам, кoторым присвоили звание до вступления закoна в силу, предлагают назначить выплату с 1 января 2025 года и индексировать ее ежегодно с 1 февраля.
При этом матери-героини и ветераны труда смогут заменить выплату набором социальных услуг: освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд, посещение государственных музеев и прочие меры поддержки.
Звание "Мать-героиня" возродили в России в 2022 году по поручению Владимира Путина. Для получения этого статуса необходимо родить и воспитать минимум десять детей. В декабре 2024-го президент предложил распространить льготы и соцгарантии Героев труда на матерей-героинь.
10:48:04 01-02-2025
Вы когда нибудь цыгана или таджика в армии РФ встречали ?
12:41:57 01-02-2025
Гость (10:48:04 01-02-2025) Вы когда нибудь цыгана или таджика в армии РФ встречали ?..
Служил. В СССР Таджики были...
11:23:23 01-02-2025
Так герои труда или ветераны труда?
12:40:47 01-02-2025
С десятью киндерами по музеям бегать.. Ну-ну...
13:08:36 01-02-2025
Гость (10:48:04 01-02-2025) Вы когда нибудь цыгана или таджика в армии РФ встречали ?... Кто о чем, а вшивый всегда про баню.
15:34:22 01-02-2025
Хотеть не вредно!
22:26:16 01-02-2025
каждой маме в наше время это нужно
00:06:59 02-02-2025
Опять решили нашими деньгами многодетных узбеков-таджиков поддержать? А коренному населению от этого государства когда-нибудь что-нибудь обломится, роме налогов и штрафов?