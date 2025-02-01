В России захотели выплачивать матерям-героиням 72,4 тысячи рублей ежемесячно

Аналогичные выплаты установили для Героев Труда

01 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Минтруда разработал законопроект, по которому женщины со званием "Мать-героиня" смогут получать ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей. Аналогичные выплаты установлены для Героев труда, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что выплата будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Женщинам, кoторым присвоили звание до вступления закoна в силу, предлагают назначить выплату с 1 января 2025 года и индексировать ее ежегодно с 1 февраля.

При этом матери-героини и ветераны труда смогут заменить выплату набором социальных услуг: освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд, посещение государственных музеев и прочие меры поддержки.

Звание "Мать-героиня" возродили в России в 2022 году по поручению Владимира Путина. Для получения этого статуса необходимо родить и воспитать минимум десять детей. В декабре 2024-го президент предложил распространить льготы и соцгарантии Героев труда на матерей-героинь.