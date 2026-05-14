Прежде чем идти на филфак или журфак, стоит подумать о более перспективных направлениях

14 мая 2026, 17:15, ИА Амител

Филолог / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

При выборе профессии российские абитуриенты должны учитывать перспективы развития рынка труда, чтобы обеспечить себе востребованность в будущем. Как отметил HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства "Амалко" Гарри Мурадян в интервью Life.ru, некоторые специальности теряют свою актуальность.

«В частности, журналистика испытывает значительные трудности: на одну вакансию приходится около 300 соискателей, что создает высокую конкуренцию. Филологи и лингвисты также сталкиваются с проблемами: их знания востребованы для обучения искусственного интеллекта, но в ближайшее время эта потребность может исчезнуть», — добавил он.

Культурология, по словам эксперта, не обещает высоких доходов, так как зарплаты остаются на уровне экскурсоводов, а сама сфера переживает не лучшие времена. Преподаватели литературы также находятся в зоне риска из-за переизбытка специалистов и снижения спроса на их услуги. Менеджмент, хоть и является востребованной профессией, не может считаться перспективной из-за большого количества уже работающих специалистов, отметил Мурадян.

Дизайнеры интерьеров также сталкиваются с конкуренцией со стороны искусственного интеллекта, который упрощает создание проектов. Преподаватели физкультуры и тренеры испытывают трудности из-за высокой конкуренции.

«Если у вас нет связей, максимум, на что вы можете рассчитывать, это 30 тысяч рублей», — подытожил Мурадян.

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