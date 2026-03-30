Автомеханики и сварщики. Какие профессии особенно востребованы в Барнауле и почему

Этим специалистам работодатели готовы платить больше 100 тысяч рублей

30 марта 2026, 07:14, ИА Амител

Автослесарь / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Представители рабочих профессий остаются самыми востребованными на рынке труда в Барнауле и в Алтайском крае в 2025 году. Например, сварщикам, строителям или автомеханикам работодатели готовы платить больше 100 тысяч рублей, потому что именно этих специалистов не хватает многим предприятиям. Это подтверждают данные по вакансии с опытом работы, заработным платам и откликам соискателей, в том числе и по статистике по Сибирскому федеральному округу в целом. Об этом заявила региональный представитель "Авито Работы" в Новосибирске Екатерина Салостий на пресс-конференции 24 марта.

Платежеспособность и зарплатные ожидания

В настоящее время на рынке труда в регионе наблюдается устойчивый рост спроса на линейные профессии, а также на специалистов, работающих в управлении инфраструктурой и логистике.

«Если говорить конкретно про Барнаул, мы видим, что тенденции рынка во многом совпадают с остальным Сибирским федеральным округом, но есть и свои особенности. В первую очередь это рост активности по вакансиям рабочих специальностей — начиная со сварщиков, механиков и отделочников до сотрудников складов и логистики. Это отражает развитие инфраструктуры и производственных проектов в регионе», — отмечает Екатерина Салостий.

По последним данным, динамика вакансий с опытом более трех лет в регионе увеличилась на 6%. Это важный сигнал: несмотря на все экономические сложности, работодатели размещают все больше предложений, и они остаются привлекательными для соискателей.

Одновременно с ростом числа вакансий в Барнауле наблюдается и рост среднего зарплатного предложения, хотя, по замечанию специалиста "Авито Работы", общий уровень зарплатных "банков" все же немного снижается.

Топовые профессии в Барнауле

Среднее зарплатное предложение в Барнауле продолжает расти. Средняя зарплата по вакансиям для опытных специалистов с опытом от трех лет, например, составляет 82,5 тысячи рублей.

«В Барнауле мы наблюдаем рост именно рабочих, линейных профессий. Это не "сезонный всплеск", а реальная потребность рынка. Быть сварщиком, автомехаником, отделочником сегодня — это востребованная и оплачиваемая работа, поскольку эти специалисты нужны компаниям ежедневно», — сообщила Екатерина Салостий.

Топ-5 вакансий по динамике соискательской активности год к году:

автомеханик (+100%) — 83 684 руб/мес;

водитель спецтехники (+84%) — 79 000 руб/мес;

парикмахер (+47%) — 71 667 руб/мес;

сантехник (+46%) — 56 273 руб/мес;

администратор (+35%) — 47 080 руб/мес.

Также активная динамика вакансий в Барнауле наблюдается в нескольких ключевых направлениях: ЖКХ и инфраструктура, тяжелое машиностроение, транспорт и логистика, производство и ремонтные специалисты, ретейл и торговля, а также гостиничный туризм.

Какие профессии популярны в Сибири?

В 2025 году рынок труда Сибири демонстрирует устойчивость: количество вакансий стабилизировалось на фоне роста активности соискателей. Если в 2023 году число вакансий выросло на 81% по сравнению с 2022-м, а откликов почти не прибавилось, то в 2024-м рост вакансий составил 16%, а активность соискателей увеличилась на 17%. По итогам 2025-го показатель по вакансиям остался на уровне предыдущего года, а соискательская активность выросла на 23%.

Наибольший спрос в Сибири наблюдается в сфере ЖКХ, где количество вакансий увеличилось на 117%. Также отмечен рост в таких отраслях, как тяжелое машиностроение (+36%), энергетика (+27%), техническое обслуживание и ремонт (+11%), гостиничный туризм (+8%). В туристической отрасли, по мнению экспертов, наблюдается восстановление до уровня, характерного до пандемии.

В лидерах по росту средней зарплаты — рабочие и линейные специалисты. Зарплата сварщиков увеличилась на 106%, достигнув 185,1 тысячи рублей в месяц, арматурщиков — на 90% (до 142,4 тысячи), отделочников — на 84% (до 147,5 тысячи), механиков — на 76% (до 131,2 тысячи), водителей пассажирского транспорта — на 66% (до 90,1 тысячи).

Активность соискателей также сместилась в сторону рабочих профессий. За зиму наибольший рост числа откликов зафиксирован на вакансии работников склада (+126%), водителей спецтехники (+37%), продавцов (+28%), прорабов (+24%) и пекарей (+19%).