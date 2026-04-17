Барнаульцы назвали самые скучные профессии

Охранник возглавил антирейтинг

17 апреля 2026, 18:33, ИА Амител

Жители Барнаула составили рейтинг самых скучных, по их мнению, профессий. Опрос показал, что чаще всего горожане называют унылой работу охранника — за него проголосовали 15% респондентов, сообщает SuperJob.

На втором месте расположился бухгалтер с 10% голосов. Тройку лидеров замыкает продавец — 7%. Также в пятерку скучных профессий попал библиотекарь: такой эпитет ему присвоили 6% опрошенных.

По 4% голосов набрали архивариус, вахтер и сторож. Еще 4% барнаульцев считают, что скучной может оказаться любая работа, если она не приносит удовольствия.

Среди других профессий, получивших по 1%, упоминались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом без конкретики.

При этом 19% опрошенных затруднились с ответом, а 9% респондентов и вовсе уверены, что скучных профессий не существует.

Интересно, что мнения мужчин и женщин разошлись. Представительницы прекрасного пола чаще называли скучной работу бухгалтера и охранника, тогда как мужчины больше жаловались на профессию сторожа. А вот в существование скучных профессий в принципе больше верят женщины: 10% против 7% у мужчин.