Барнаульцы назвали самые скучные профессии
Охранник возглавил антирейтинг
17 апреля 2026, 18:33, ИА Амител
Жители Барнаула составили рейтинг самых скучных, по их мнению, профессий. Опрос показал, что чаще всего горожане называют унылой работу охранника — за него проголосовали 15% респондентов, сообщает SuperJob.
На втором месте расположился бухгалтер с 10% голосов. Тройку лидеров замыкает продавец — 7%. Также в пятерку скучных профессий попал библиотекарь: такой эпитет ему присвоили 6% опрошенных.
По 4% голосов набрали архивариус, вахтер и сторож. Еще 4% барнаульцев считают, что скучной может оказаться любая работа, если она не приносит удовольствия.
Среди других профессий, получивших по 1%, упоминались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом без конкретики.
При этом 19% опрошенных затруднились с ответом, а 9% респондентов и вовсе уверены, что скучных профессий не существует.
Интересно, что мнения мужчин и женщин разошлись. Представительницы прекрасного пола чаще называли скучной работу бухгалтера и охранника, тогда как мужчины больше жаловались на профессию сторожа. А вот в существование скучных профессий в принципе больше верят женщины: 10% против 7% у мужчин.
18:46:12 17-04-2026
скучная работа -это у скучных людей !!!
Которые не знают чем заняться, как себя повеселить. ИМХО !
20:14:08 17-04-2026
Скучные профессии дают людям существовать.
21:17:56 17-04-2026
Ну насчёт продавца я бы поспорила, работу с людьми трудно назвать скучной.
06:47:41 18-04-2026
Охранник это да. Сдохнуть можно от скуки. Сутками смотрит как деревья растут. А дворники и уборщицы самые весёлые. Это же фитнес, бесплатный, только тебе платят.
16:52:50 19-04-2026
у нас уборщица веселая ,моет 5 этажей+три десятка туалетов за 25000р., говорят, что всё по норме.