В Росстандарте утвердили новый ГОСТ на безопасную перевозку детей
Новый стандарт предписывает оценивать риски на всех этапах: от подготовки рейса до движения по маршруту
18 мая 2026, 08:45, ИА Амител
В России принят государственный стандарт на безопасную перевозку детей, сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте). ГОСТ вступит в силу с сентября 2026 года.
Как пояснили в ведомстве, документ устанавливает критерии для оценки рисков во время перевозки юных пассажиров. Он направлен на системную работу по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, которые могут повлиять на безопасность.
Оценивать риски предписано на всех этапах: при подготовке рейса, посадке и высадке детей, а также в пути. Кроме того, следует регулярно отслеживать потенциально опасные инциденты.
Внедрение ГОСТа, подчеркнули в Росстандарте, позволит перейти от регламентного контроля к системному управлению рисками, что направлено на предупреждение происшествий и повышение надежности перевозок.
09:52:21 18-05-2026
Посадил в машину да едь.
Регулируют всё что не нуждается в регулировке.
Но как только речь заходит о возврате населению удерживаемой валюты со вкладов - так все рты на замок. Четвёртый год уже валюту со вкладов не отдают.
10:09:40 18-05-2026
Очень жадное у нас государство до чужого, а уж с народа шкурку снимет не стесняясь, потому что государство это чиновники, а их уже как тараканов и главная их черта-жадность.
10:26:01 18-05-2026
лучше бы поиск штрафов вернули на сайт ГИБДД
12:53:31 18-05-2026
Когла делать нечего
13:00:48 18-05-2026
сколько миллиардов потратили?
13:06:09 18-05-2026
" документ устанавливает критерии для оценки рисков во время перевозки юных пассажиров. Он направлен на системную работу по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, которые могут повлиять на безопасность.
Оценивать риски предписано на всех этапах: при подготовке рейса, посадке и высадке детей, а также в пути. Кроме того, следует регулярно отслеживать потенциально опасные инциденты.
Внедрение ГОСТа, подчеркнули в Росстандарте, позволит перейти от регламентного контроля к системному управлению рисками, что направлено на предупреждение происшествий и повышение надежности перевозок."----------
Судя по писанине сплошное бла бла бла... Никто не поймет что нужно делать и когда... Да и придумыватели ГОСТа видимо сами не поняли, что насочиняли...