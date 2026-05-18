В Росстандарте утвердили новый ГОСТ на безопасную перевозку детей

Новый стандарт предписывает оценивать риски на всех этапах: от подготовки рейса до движения по маршруту

18 мая 2026, 08:45, ИА Амител

Детское кресло / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России принят государственный стандарт на безопасную перевозку детей, сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте). ГОСТ вступит в силу с сентября 2026 года.

Как пояснили в ведомстве, документ устанавливает критерии для оценки рисков во время перевозки юных пассажиров. Он направлен на системную работу по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, которые могут повлиять на безопасность.

Оценивать риски предписано на всех этапах: при подготовке рейса, посадке и высадке детей, а также в пути. Кроме того, следует регулярно отслеживать потенциально опасные инциденты.

Внедрение ГОСТа, подчеркнули в Росстандарте, позволит перейти от регламентного контроля к системному управлению рисками, что направлено на предупреждение происшествий и повышение надежности перевозок.