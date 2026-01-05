Спасая жизни. Как правильно перевозить пассажиров в автомобилях и почему это важно

Ремни безопасности защищают и водителя, и пассажиров в случае ДТП

05 января 2026, 09:05, ИА Амител erid: 2W5zFGwMaVe

Ребенок в автокресле / Изображение сгенерировано нейросетью

Новогодние праздники – это особое время, когда мы чаще встречаемся с родными, близкими, друзьями, совершаем дальние поездки. При этом в праздничные дни движение на дорогах становится интенсивнее. Чтобы путешествие было комфортным и безопасным, важно помнить не только о правилах движения на дороге, но и перевозки пассажиров в автомобиле, в том числе детей.

Организация пространства салона автомобиля

Одним из ключевых моментов при подготовке к путешествию является грамотная организация пространства внутри автомобиля. Каждый пассажир должен располагаться таким образом, чтобы обеспечить удобство посадки-высадки, свободного перемещения и удобства размещения багажа. Несколько рекомендаций помогут вам оптимизировать пространство салона:

разместите пассажиров равномерно, учитывая нагрузку на подвеску автомобиля;

проверьте наличие необходимого оборудования для крепления детей (детские удерживающие системы);

убедитесь, что багаж размещен надежно и не загораживает видимость водителю.

Использование ремней безопасности

Согласно пункту 5.1 ПДД РФ, пассажиры обязаны пристегиваться ремнями безопасности, если транспортное средство оборудовано ими. Ремень безопасности предназначен для фиксации тела пассажира и защиты от ударов при резких маневрах, столкновениях и внезапных остановках.

Правильно использованный ремень способен уменьшить силу удара при столкновении на 50–70%, защищая жизненно важные органы и минимизируя травмы головы и шеи. Важно учитывать, что неправильное крепление ремня или игнорирование требований к его эксплуатации могут свести пользу ремня к минимуму.

Основные рекомендации по применению ремней безопасности:

пристегивайтесь непосредственно перед началом движения;

регулярно проверяйте исправность ремней;

использовать ремень нужно обязательно всем пассажирам вне зависимости от возраста и местонахождения в машине.

Какое наказание?

Водителю придется заплатить 1,5 тыс. рублей, если он не пристегнулся сам или перевозит непристегнутого пассажира (ст. 12.6 КоАП РФ).

Пассажиры без ремней тоже понесут ответственность: им грозит предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

Забота о детях

Для повышения безопасности маленьких пассажиров разработаны специальные детские удерживающие системы, предназначенные для надежной фиксации ребенка в кресле автомобиля. Их применение позволяет снизить риск тяжелых травм при аварии на 70%.

Детские кресла различаются по типу конструкции и предназначены для разных возрастных групп и веса ребенка. В настоящее время используются следующие типы ДУУ:

группа 0+ (до 13 кг) – автолюлька для младенцев до года, устанавливается спиной вперед;

группа I (9–18 кг) – кресло, фиксируемое специальными креплениями, подходит детям от 1 до 4 лет;

группа II (15–25 кг) – автокресла, используемые детьми 3–7 лет;

группа III (22–36 кг) – бустеры и автокресла для детей 6–11 лет.

ГОСТ Р 41.44-2005 устанавливает общие требования к детским удерживающим устройствам. Все сертифицированные устройства проходят обязательные испытания на прочность и устойчивость к ударным нагрузкам. Применение несертифицированных изделий может оказаться неэффективным в экстремальной ситуации.

Согласно положениям ГОСТ Р 41.44-2005, детские удерживающие устройства должны иметь маркировку производителя и сертификат соответствия, материалы изделия не должны выделять вредных веществ, а конструкция должна обеспечивать надежную фиксацию ребенка в пределах кресла.

Как правильно перевозить детей в ДУУ на переднем сиденье:

устанавливать ДУУ в легковом автомобиле и размещать в них детей необходимо в соответствии с руководством по эксплуатации таких систем, с возрастом и ростом ребенка;

кресло группы 0+ должно устанавливаться исключительно спинкой вперед. При этом подушка безопасности на переднем сиденье автомобиля обязательно должна быть отключена;

фиксация осуществляется штатными ремнями безопасности либо системой ISOFIX (международный стандарт крепления детских удерживающих устройств).

Важно понимать, что неправильная установка детского кресла может стать источником дополнительной угрозы.

Какое наказание?

Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тыс. рублей; на должностных лиц – 25 тыс. рублей; на юридических лиц – 100 тыс. рублей (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 № 138-ФЗ).

Однако если в случае ДТП погиб непристегнутый пассажир или же его здоровью был нанесен тяжкий вред, то водителя могут привлечь к уголовной ответственности (ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

В региональной Госавтоинспекции отмечают, что за 11 месяцев 2025 года на дорогах краевой столицы зарегистрировано 129 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых девять несовершеннолетних погибли и 151 ребенок получил травмы различной степени тяжести. При этом стоит отметить, что трое погибших и 22 раненых несовершеннолетних пассажира перевозились без детского удерживающего устройства или не были пристегнуты ремнями безопасности.

«Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. При перевозке юных пассажиров в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) необходимо использовать детские удерживающие системы, соответствующие весу и росту ребенка, или ремни безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только автокресло. Госавтоинспекция призывает водителей-родителей ответственно отнестись к безопасности детей-пассажиров и помнить о том, что использование детского удерживающего устройства позволит сохранить жизнь и здоровье вашего ребенка», – отмечают в ведомстве.ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама