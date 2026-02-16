Патриарх Кирилл призвал россиян не молиться о повышении зарплаты и покупке дома
По словам представителя церкви, небо не слышит такие молитвы
16 февраля 2026, 10:14, ИА Амител
Во время проповеди в храме Христа Спасителя в праздник Сретения патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с наставлением о том, какие просьбы неуместны в молитве. Его слова передает РИА Новости.
Глава Русской православной церкви подчеркнул, что не следует обращаться к Богу с просьбами о материальных благах. В частности, по словам патриарха, не нужно молить об увеличении зарплаты, повышении в должности, а также о помощи в приобретении дома, автомобиля или организации отпуска.
«Не надо молиться о чем‑то таком, что просто неправильно исполнить. На такие просьбы небо не отвечает», — пояснил священнослужитель.
При этом патриарх уточнил, что в молитве допустимо просить обо всем, что касается жизни, веры и отношений с близкими. Важное условие — отсутствие сомнений во время обращения к Богу, на что также обратил внимание глава РПЦ.
Ранее в РПЦ заявили, что россияне должны быть благодарны за то, что происходит в стране. По словам патриарха, жители страны живут в очень благополучное время.
10:16:09 16-02-2026
Призвал миллиардер
10:22:05 16-02-2026
Комментировать - только портить
10:22:57 16-02-2026
Граждане попы! Вы там уже определитесь списком за что, и когда молиться. А то сегодня молим о зарплате и машине, завтра уже не молим. Никакой последовательности в ваших проповедях и заповедях. Дайте четкие инструкции по всем приходам.
10:26:29 16-02-2026
смешно
10:30:09 16-02-2026
Интересно, а Рамзан просил у Аллаха денег?
10:32:46 16-02-2026
На основании каких нормативно-правовых актов Владимир Михайлович Гундяев, уроженец Ленинграда, взял на себя посредничество между чаяниями россиян и Господом Богом? Молитва о зарплате это прежде всего мечта достаточно заработать для того чтобы не голодать, молитва о дом это мечта о крепкой крыше над головой, молитва об отпуске это желание человека не разбиться на просроченном самолёте и не быть съеденым акулой во время дайвинга. Как видим, все мечты вполне себе нормальные и допустимы для обращения к Всевышнему по поводу их реализации, и только посредник что-то начал быковать.
Персонаж напоминает Сатанеева из хф"Чародеи": "Загадываем, товарищи, поскромнее, без запросов, можно одно желание на двоих!"
23:11:43 16-02-2026
Гость (10:32:46 16-02-2026) На основании каких нормативно-правовых актов Владимир Михайл... Вы вообще не понимаете темы чтоль?
За что))
Не призвал, а объяснил, во первых.
Призвал - это уже извратили. В некоторых пабликах, вместо призвал,пошли дальше - Запретил)).
Техника работы по обществу, нет не хайп, а Деза.
Первый Момент.
Второй Момент - основание - Патриарх.
Для православных этого более чем достаточно.
Бог вездесущ, но он только в Религии/Официале, это процессы. Внешних судит Бог. Ритуалика и нравственные ориентиры (компас).
10:52:41 17-02-2026
Гость (23:11:43 16-02-2026) Вы вообще не понимаете темы чтоль? За что))Не призва... Там и Епископы на Мазератти вляпываются. А история с исчезновением часов... Когда-то считал умнейшим человеком. Да и сейчас умнейший, с очень хорошо поставленным слогом. Но гнилой. Как и Газманов. Список можно и дальше продолжать.
10:38:06 16-02-2026
Все молятся чтоб вы там с разбегу об угол шмякнулись- задолбали уже со своими указаниями
19:36:47 16-02-2026
Гость (10:38:06 16-02-2026) Все молятся чтоб вы там с разбегу об угол шмякнулись- задолб...
Да черных свечей уж сколько за их "здоровье" было выставлено. Не работает, веруны! Не работает! Вспомните 17 год. Шмякаться только так будете.
10:48:04 16-02-2026
К Богу нельзя обращаться, к президенту бесполезно, хоть не живи.
10:55:21 16-02-2026
Гость (10:48:04 16-02-2026) К Богу нельзя обращаться, к президенту бесполезно, хоть не ж...
Не верь, не бойся, не проси
18:58:27 16-02-2026
Гость (10:48:04 16-02-2026) К Богу нельзя обращаться, к президенту бесполезно, хоть не ж... В обоих случаях одинаково бесполезно, как, собственно, патриарх и сказал. Он не сказал "нельзя", он сказал "глухо".
Если Библию почитать, то можно заметить, что небо слышит только благодарности, а на нытиков насылает бедствия.
11:02:22 16-02-2026
А чего это Небо не слышит? Бог вовсе не жадный. Исполняет всë, что с верой попросишь. Искушает Нечистый патриарха, не иначе. Надо всем за него молиться, чтобы прелесть его оставила.
11:08:49 16-02-2026
Если бы у меня майбахи лимитированные были, да яхты с самолётами. Я бы не такое заливал
12:52:45 16-02-2026
«Не надо молиться о чем‑то таком, что просто неправильно исполнить. На такие просьбы небо не отвечает», — пояснил священнослужитель.
Это кто ж такой услышал Гундяева, что он живёт вот так как живёт? Это ж кого он просил о яхтах, деньгах, власти, золоте? Свят, свят, свят...
13:04:16 16-02-2026
Владимир Михайлович, отдай нам свои красивые часы, а то уронишь, потеряешь, отдай! И майбах с яхтой разобьешь, потопишь))))