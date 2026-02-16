Патриарх Кирилл призвал россиян не молиться о повышении зарплаты и покупке дома

По словам представителя церкви, небо не слышит такие молитвы

16 февраля 2026, 10:14, ИА Амител

Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

Во время проповеди в храме Христа Спасителя в праздник Сретения патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с наставлением о том, какие просьбы неуместны в молитве. Его слова передает РИА Новости.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что не следует обращаться к Богу с просьбами о материальных благах. В частности, по словам патриарха, не нужно молить об увеличении зарплаты, повышении в должности, а также о помощи в приобретении дома, автомобиля или организации отпуска.

«Не надо молиться о чем‑то таком, что просто неправильно исполнить. На такие просьбы небо не отвечает», — пояснил священнослужитель.

При этом патриарх уточнил, что в молитве допустимо просить обо всем, что касается жизни, веры и отношений с близкими. Важное условие — отсутствие сомнений во время обращения к Богу, на что также обратил внимание глава РПЦ.

Ранее в РПЦ заявили, что россияне должны быть благодарны за то, что происходит в стране. По словам патриарха, жители страны живут в очень благополучное время.