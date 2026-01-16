В Рубцовске произошла очередная коммунальная авария
Вода вышла на проезжую часть и придомовые территории
16 января 2026, 08:06, ИА Амител
В Рубцовске произошла очередная коммунальная авария, в результате которой оказались подтоплены несколько городских улиц. Сообщения о происшествии появились в Telegram-канале "Инцидент Рубцовск".
По словам участника сообщества Игоря, из-за прорыва затопило улицу Краснознаменскую, бульвар Победы и улицу Пролетарскую. Горожане отмечают, что вода вышла на проезжую часть и придомовые территории, что осложнило движение и создало неудобства для пешеходов.
Официальных комментариев о причинах аварии и сроках устранения последствий на момент публикации не поступало.
Ранее сообщалось, что в городе произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм. В итоге без отопления осталось более 30 домов, в том числе социальные и административные объекты.
08:24:08 16-01-2026
Трубопроводы не "железные", чтобы терпеть аварии.
09:59:55 16-01-2026
Из новости узнал, что в Рубцовске всё ещё есть вода. Отрадно.
13:34:21 16-01-2026
Про Рубцовск уже стучат мировые ленты.
14:42:38 16-01-2026
"Проклятый совок" вишь чо натворил - трубы лопаются, а потому, что некачественные при Советах были сделаны.
19:50:29 16-01-2026
вымирающий город потому что
01:20:47 17-01-2026
Очередная, т.е. плановая?!
23:57:45 17-01-2026
А в Барнауле почему так холодно в квартире?! Почему за бешенные деньги за отопление еще и обогреватель включать приходится! Так как без него вообще уже колотун! Это беспредел СГК( БТСК) " Мы согреваем города"- из всех утюгов доносится, только по факту никакого тепла нет((. Потому, что от теплых, а не горячих батарей априори оно не может идти- тепло.
Люди мерзнут- им пофиг. Все равно ведь деньги получат. Так здесь все устроено...
Они просто издеваются над людьми при молчаливом согласии всех заинтересованных сторон.