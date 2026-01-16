Вода вышла на проезжую часть и придомовые территории

16 января 2026, 08:06, ИА Амител

В Рубцовске произошла очередная коммунальная авария, в результате которой оказались подтоплены несколько городских улиц. Сообщения о происшествии появились в Telegram-канале "Инцидент Рубцовск".

По словам участника сообщества Игоря, из-за прорыва затопило улицу Краснознаменскую, бульвар Победы и улицу Пролетарскую. Горожане отмечают, что вода вышла на проезжую часть и придомовые территории, что осложнило движение и создало неудобства для пешеходов.

Официальных комментариев о причинах аварии и сроках устранения последствий на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что в городе произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм. В итоге без отопления осталось более 30 домов, в том числе социальные и административные объекты.