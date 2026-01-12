Из-за аварии на магистральном трубопроводе часть Рубцовска осталась без отопления

Предполагается, что на определение и устранение повреждения уйдут одни сутки

12 января 2026, 11:15, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

12 января в Рубцовске произошла масштабная авария на теплосетях, из-за которой часть города, включая жилые дома, социальные и административные здания, осталась без отопления. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, причиной стало повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 800 миллиметров.

Для ликвидации последствий аварии с 07:30 утра задействованы 12 специалистов и 10 единиц спецтехники, включая откачивающие машины и мотопомпы. Работы ведутся в тепловой камере на улице Карла Маркса. По предварительным оценкам энергетиков, на определение места повреждения и его устранение потребуются сутки.

Теплоснабжение временно отключено по следующим адресам:

переулок Алейский, 25;

улица Карла Маркса, 229, 231, 233, 235, 284;

улица Красная, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 85, 87, 89, 91;

улица Крупской, 225, 256;

проспект Ленина, 168, 170, 172, 174;

проспект Рубцовский, 18, 18а, 20, 22, 34, 36, 38;

улица Сельмашская, 10, 6.

А также в зданиях от проспекта Рубцовского в северном направлении до улицы Никольской, включая потребителей по улицам Ключевской, Троицкой, Красногорской, Заринской, Тракторной, 15, 17, Рабочему тракту, 18б, 20, Мечникова, Полтавской, Мичурина, Павлова, Циалковского, Менделеева, Одесской и проезду Калашникова. Управляющим компаниям даны указания контролировать температуру во внутридомовых системах и при ее критическом падении производить опорожнение систем, чтобы избежать их размораживания.