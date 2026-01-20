В Рубцовске силами энергетиков удалось значительно сократить зону отключения отопления

Социально значимые объекты продолжают работать в обычном режиме

20 января 2026, 09:55, ИА Амител

Сотрудники СГК устраняют аварию в Рубцовске / Фото: администрация Рубцовска

За ночь в Рубцовске удалось в разы сократить зону отключения отопления – с 502 до 27 многоквартирных домов благодаря работе энергетиков, сообщили в телеграм-канале "СГК Рубцовск".

С вечера 19 января в город прибыли две аварийные бригады специалистов из Барнаула и Бийска. Была организована работа дополнительной спецтехники, применены разные технологические решения, что позволило сохранить тепло у большинства жителей. Социально значимые объекты продолжают работать в штатном режиме.

Для ремонта сальникового компенсатора на теплосети диаметром 400 мм сохраняется необходимость временного отключения отопления по следующим адресам:

проспект Гражданский, 30, 38, 48, 50, 46, 25, 27, 27а, 45, 41, 43, 51, 33, 35, 47, 49;

проспект Ленина, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 117а, 117, 115, 113;

улица Пролетарская, 248, 240, 238, 220, 103, 105, 107;

переулок Пионерский, 7, 13, 31, 38;

улица Короленко, 32а, 72, 72а, 74, 76, 77, 83;

улица Осипенко, 109, 111, 117;

улица Советская, 108, 106/1, 106/2, 103/1, 92, 87, 85, 67/1, 62, 56, 54, 50, 50а, 48/1, 48/2, 51, 49, 47, 34;

переулок Бульварный, 37;

улица Юбилейная, 28, 34, 38, 38а;

переулок Делегатский, 1;

переулок Деповской, 30, 63;

улица Куйбышева, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 59а, 69;

улица Пушкина, 32а, 34, 34а, 38, 41, 64, 66/2, 70;

улица Добродомова, 60, 61, 65, 68.

Ориентировочное время устранения повреждения – до 14:00 20 января.

Телефоны диспетчерской службы: 8 (38557) 2-20-71, 2-20-91.