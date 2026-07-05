В семье дикобразов в барнаульском зоопарке родились два малыша. Видео
На свет появилась "контрастная парочка"
05 июля 2026, 09:05, ИА Амител
Пара дикобразов Чук и Мэри из барнаульского зоопарка второй раз стала родителями. На этот раз у них родились два малыша: один белый, а другой черный.
В прошлом году у семьи тоже появились два дикобразика, только первенцы были оба белыми, как снег. Однако после переезда пары в уличный вольер посетители расстроились, ведь дети Чука и Мэри на тот момент уже жили в другом зоопарке страны.
Но, как отметили сотрудники "Лесной сказки", дикобразы будто все поняли и решили обрадовать барнаульцев.
«Пол малышей пока держится в секрете — они еще слишком малы. Но уже сейчас все посетители могут наблюдать за их первыми неуклюжими шагами и трогательной родительской заботой», — отметили сотрудники зоопарка в соцсетях.
12:42:20 05-07-2026
скоко стоит штука?
22:14:34 05-07-2026
Гость (12:42:20 05-07-2026) скоко стоит штука?... Штука дикобраза? Их нельзя содержать у себя, или вы его съесть хотели? Короче не надо оно вам, ну или конфликт с УК РФ произойдет.