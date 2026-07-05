В семье дикобразов в барнаульском зоопарке родились два малыша. Видео

На свет появилась "контрастная парочка"

05 июля 2026, 09:05, ИА Амител

Пара дикобразов Чук и Мэри из барнаульского зоопарка второй раз стала родителями. На этот раз у них родились два малыша: один белый, а другой черный.

В прошлом году у семьи тоже появились два дикобразика, только первенцы были оба белыми, как снег. Однако после переезда пары в уличный вольер посетители расстроились, ведь дети Чука и Мэри на тот момент уже жили в другом зоопарке страны.

Но, как отметили сотрудники "Лесной сказки", дикобразы будто все поняли и решили обрадовать барнаульцев.