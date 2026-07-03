Барнаульский зоопарк пополнился кошачьим лемуром из Новосибирска
В ближайшее время компанию ему составят две самки, которых привезут из Тулы
03 июля 2026, 14:19, ИА Амител
В барнаульском зоопарке появился новый обитатель: из Новосибирска в краевую столицу привезли самца кошачьего лемура. Сейчас животное проходит карантин и осваивается на новом месте.
Как сообщили в Барнаульском зоопарке, новый питомец уже успел проявить хороший аппетит и с удовольствием лакомится свежими фруктами. В ближайшее время компанию ему составят две самки, которых привезут из Тулы.
Кошачий, или кольцехвостый, лемур — эндемик Мадагаскара. Эти приматы обитают только на этом острове, предпочитая сухие леса, колючие кустарники и скалистую местность.
Основу их рациона составляют фрукты, листья, цветы и кора растений. При этом иногда они могут питаться насекомыми, мелкими ящерицами и птичьими яйцами. Для общения друг с другом животные используют более двух десятков различных звуков.
Самки кошачьих лемуров достигают половой зрелости примерно к 20 месяцам, самцы — к двум с половиной годам. Живут эти приматы семейными группами, в которых главенствующую роль занимает альфа-самка.
В зоопарке также рассказали об одной из самых необычных особенностей брачного поведения животных. В период размножения самцы устраивают так называемые "ароматные дуэли" — натирают хвосты секретом пахучих желез и размахивают ими перед соперниками. Победителем считается обладатель самого сильного запаха, который и получает шанс привлечь внимание самки.
15:01:27 03-07-2026
добро пожаловать, король Джулиан 😍🥳
16:12:53 03-07-2026
Элен без ребят (15:01:27 03-07-2026) добро пожаловать, король Джулиан 😍🥳... В неволе? Король?...
16:33:12 03-07-2026
Гость (16:12:53 03-07-2026) В неволе? Король?... ... при чем тут неволя, давайте не рассуждать о том, в чем вы ничего не понимаете
20:59:18 03-07-2026
Гость (16:12:53 03-07-2026) В неволе? Король?... ... у животных нет понятия воля и неволя! если бы они могли выбирать, то никогда бы не выбрали "волю", в вашем представлении, тк там нужно искать пропитание и каждую минуту ты сам можешь стать чьим- то обедом. это первое. второе: тебя могут легко "выселить" с понравившейся территории и тебе придется искать новый дом. третье- это продолжительность жизни, которая в дикой природе, называемой жертвами ЕГЭ, неволей, в разы (!) меньше, чем в зоопарках. вопросы?
16:25:06 03-07-2026
скорее бы, у лемуров матриархат и они очень социальны, срочно нужна компания