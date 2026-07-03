Барнаульский зоопарк пополнился кошачьим лемуром из Новосибирска

В ближайшее время компанию ему составят две самки, которых привезут из Тулы

03 июля 2026, 14:19, ИА Амител

Лемур из Новосибирска / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке появился новый обитатель: из Новосибирска в краевую столицу привезли самца кошачьего лемура. Сейчас животное проходит карантин и осваивается на новом месте.

Как сообщили в Барнаульском зоопарке, новый питомец уже успел проявить хороший аппетит и с удовольствием лакомится свежими фруктами. В ближайшее время компанию ему составят две самки, которых привезут из Тулы.

Кошачий, или кольцехвостый, лемур — эндемик Мадагаскара. Эти приматы обитают только на этом острове, предпочитая сухие леса, колючие кустарники и скалистую местность.

Основу их рациона составляют фрукты, листья, цветы и кора растений. При этом иногда они могут питаться насекомыми, мелкими ящерицами и птичьими яйцами. Для общения друг с другом животные используют более двух десятков различных звуков.

Самки кошачьих лемуров достигают половой зрелости примерно к 20 месяцам, самцы — к двум с половиной годам. Живут эти приматы семейными группами, в которых главенствующую роль занимает альфа-самка.

В зоопарке также рассказали об одной из самых необычных особенностей брачного поведения животных. В период размножения самцы устраивают так называемые "ароматные дуэли" — натирают хвосты секретом пахучих желез и размахивают ими перед соперниками. Победителем считается обладатель самого сильного запаха, который и получает шанс привлечь внимание самки.