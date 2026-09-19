В серьезном ДТП под Рубцовском пострадали семилетний ребенок и пенсионерка

Авария произошла на перекрестке трассы А‑322 и автодороги Мамонтово — Тишинка

19 сентября 2026, 13:51, ИА Амител

ДТП в Рубцовске / Фото: паблик "Инцидент Рубцовск" в ВК

В Рубцовском районе Алтайского края произошло ДТП, в результате которого пострадали 80‑летняя женщина и семилетний ребенок. Об этом рассказали в пресс‑службе краевой Госавтоинспекции.

Авария случилась в 21:00 18 сентября на перекрестке автодороги Мамонтово — Тишинка с трассой А‑322.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля "Лада-211440" при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении машине Toyota Caldina, которой управлял 41‑летний мужчина.

Травмы различной степени тяжести получили пассажиры Toyota Caldina. Ранее сообщалось, что в алтайском селе подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле: юноша на скорости допустил съезд с проезжей части.