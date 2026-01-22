НОВОСТИПроисшествия

В школе Нижнекамска подросток с ножом ранил уборщицу и взорвал петарды

По данным СМИ, у мальчика изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки

22 января 2026, 14:32, ИА Амител

Инцидент в школе Нижнекамска / Фото: Telegram-канал "Светлый Нижнекамск"
Инцидент в школе Нижнекамска / Фото: Telegram-канал "Светлый Нижнекамск"

В Татарстане вооруженный подросток ворвался в лицей, в результате пострадал человек, пришлось эвакуировать учеников, об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

По предварительной информации, юноша пришел в лицей с оружием, взорвал три петарды, после чего ранил уборщицу и спрятался.

«Ученик 7-го класса напал с ножом и травмировал руку уборщице. Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудников внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, приглашены родители в школу», – сообщил глава города.

По его словам, все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал. На месте работают экстренные службы. Городские власти взяли ситуацию на контроль и призывают жителей не поддаваться панике.

«Причины происшествия компетентными органами будут установлены, и работа будет проведена в части профилактик и предотвращения подобных происшествий в будущем», – добавил Радмир Беляев.

По данным KazanFirst, инцидент произошел в лицее № 37, у мальчика изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки.

Ситуацию также прокомментировали в региональном управлении МВД. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 9 утра, вооруженному ученику 13 лет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет мотивы нападавшего.

Происшествие в школе Нижнекамска / Telegram-канал "Светлый Нижнекамск"

Напомним, в декабре 15-летний ученик ворвался в подмосковную школу и смертельно ранил десятилетнего мальчика, также ранения получили охранник и трое учащихся.

Подросток, подозреваемый в поножовщине в одинцовской школе / Фото: Telegram-канал Baza

Комментарии 6

Avatar Picture
ДМВ

14:56:43 22-01-2026

Так юноша или мальчик?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:18 22-01-2026

«Ученик 7-го класса напал с ножом и травмировал руку уборщице.-------- эй вы, злобные зоофобы, родителей этой деточки теперь в тюрьму? Они ж его точно кормили, и не один же год!🤪

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:12 22-01-2026

зато смотрите на фотках как все заборами перегорожено! враги не пройдут!!! какая глупость во всем.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:39:33 22-01-2026

Выпороть до синей задницы, вылечить и опять пороть. Повторить три раза по православному.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:05 23-01-2026

Олег (20:39:33 22-01-2026) Выпороть до синей задницы, вылечить и опять пороть. Повторит...
И после третьего раза он зарежет родителей во сне. Или вы считаете, что если детей больше бить, то они будут лучше добрее?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:49 23-01-2026

Это все потому, что в школе не было оценок за поведение!!! :сарказм:

  -1 Нравится
Ответить
