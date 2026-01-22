В школе Нижнекамска подросток с ножом ранил уборщицу и взорвал петарды
По данным СМИ, у мальчика изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки
22 января 2026, 14:32, ИА Амител
В Татарстане вооруженный подросток ворвался в лицей, в результате пострадал человек, пришлось эвакуировать учеников, об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
По предварительной информации, юноша пришел в лицей с оружием, взорвал три петарды, после чего ранил уборщицу и спрятался.
«Ученик 7-го класса напал с ножом и травмировал руку уборщице. Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудников внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, приглашены родители в школу», – сообщил глава города.
По его словам, все ученики эвакуированы, никто из них не пострадал. На месте работают экстренные службы. Городские власти взяли ситуацию на контроль и призывают жителей не поддаваться панике.
«Причины происшествия компетентными органами будут установлены, и работа будет проведена в части профилактик и предотвращения подобных происшествий в будущем», – добавил Радмир Беляев.
По данным KazanFirst, инцидент произошел в лицее № 37, у мальчика изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки.
Ситуацию также прокомментировали в региональном управлении МВД. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 9 утра, вооруженному ученику 13 лет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет мотивы нападавшего.
Напомним, в декабре 15-летний ученик ворвался в подмосковную школу и смертельно ранил десятилетнего мальчика, также ранения получили охранник и трое учащихся.
14:56:43 22-01-2026
Так юноша или мальчик?
15:48:18 22-01-2026
«Ученик 7-го класса напал с ножом и травмировал руку уборщице.-------- эй вы, злобные зоофобы, родителей этой деточки теперь в тюрьму? Они ж его точно кормили, и не один же год!🤪
17:47:12 22-01-2026
зато смотрите на фотках как все заборами перегорожено! враги не пройдут!!! какая глупость во всем.
20:39:33 22-01-2026
Выпороть до синей задницы, вылечить и опять пороть. Повторить три раза по православному.
10:03:05 23-01-2026
Олег (20:39:33 22-01-2026) Выпороть до синей задницы, вылечить и опять пороть. Повторит...
И после третьего раза он зарежет родителей во сне. Или вы считаете, что если детей больше бить, то они будут лучше добрее?
10:03:49 23-01-2026
Это все потому, что в школе не было оценок за поведение!!! :сарказм: