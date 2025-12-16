Подросток с ножом напал на детей в подмосковной школе и зарезал ученика

Несколько школьников пострадали

16 декабря 2025, 14:44, ИА Амител

Подросток напал с ножом на школу / Фото: Shot

В элитном поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ) подросток с ножом и перцовым баллончиком совершил нападение на Успенскую школу, сообщает Shot.

По предварительным данным, погиб один ученик, еще трое учащихся и охранник получили ранения. Нападавшим оказался 15-летний девятиклассник этого же учебного заведения.

Инцидент произошел утром. Подросток в балаклаве, вооруженный ножом, нанес ранения четырем людям внутри здания. После этого он забаррикадировался в одном из кабинетов, взяв в заложники как минимум одного ученика.

Для освобождения заложника и задержания нападавшего потребовался штурм силами спецназа. Заложник, по предварительной информации, не пострадал.

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Была проведена эвакуация остальных учащихся. Мотивы подростка выясняются. Подозреваемый уже задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства.

