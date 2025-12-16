Подросток с ножом напал на детей в подмосковной школе и зарезал ученика
Несколько школьников пострадали
В элитном поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ) подросток с ножом и перцовым баллончиком совершил нападение на Успенскую школу, сообщает Shot.
По предварительным данным, погиб один ученик, еще трое учащихся и охранник получили ранения. Нападавшим оказался 15-летний девятиклассник этого же учебного заведения.
Инцидент произошел утром. Подросток в балаклаве, вооруженный ножом, нанес ранения четырем людям внутри здания. После этого он забаррикадировался в одном из кабинетов, взяв в заложники как минимум одного ученика.
Для освобождения заложника и задержания нападавшего потребовался штурм силами спецназа. Заложник, по предварительной информации, не пострадал.
На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Была проведена эвакуация остальных учащихся. Мотивы подростка выясняются. Подозреваемый уже задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства.
14:47:55 16-12-2025
Запретить подростков
14:53:20 16-12-2025
не думал что когда то такое кому то напищу - но похоже вам МОЗГИ запретили. Трагедии у родителей и потерпевших и у родителей нападавшего, а вы бред пишете....
14:53:25 16-12-2025
а что с охраной в школе ?
Видеокамеры или бабушка "божий одуванчик" ?!
15:16:14 16-12-2025
Вот такие события.Чуть ли не каждый день.Какова причина всех этих происшествий?Я думаю кризисное состояние общества-кризис морали,упадок нравственности ,духовности.Молодёжь это всё чувствует наиболее остро,фальш они не приемлют.Отсюда и такие дикие поступки.
15:58:43 16-12-2025
Акакий (15:16:14 16-12-2025) Вот такие события.Чуть ли не каждый день.Какова причина всех... Думаю, что это такая чудовищная, страшная, ужасная мода. Пропаганда насилия. В других странах то же самое. Что касается фальши, то в СССР тоже было достаточно, но не устраивали резню в учебных заведениях.
16:50:24 16-12-2025
Гость (15:58:43 16-12-2025) Думаю, что это такая чудовищная, страшная, ужасная мода. Про... Тебе напомнить 80-е годы, школа 90 Барнаула, когда один ученик пристрелил другого ? СССР было
19:14:09 16-12-2025
Гость (15:58:43 16-12-2025) Думаю, что это такая чудовищная, страшная, ужасная мода. Про...
Было все. И похлеще бывало. Просто вы никогда уже об этом не узнаете.
20:29:23 16-12-2025
Гость (15:58:43 16-12-2025) Думаю, что это такая чудовищная, страшная, ужасная мода. Про... В сысысыре не было такого доступа к информации, только и всего. А подростковой преступности точно также было до .опы.
16:13:06 16-12-2025
Акакий (15:16:14 16-12-2025) Вот такие события.Чуть ли не каждый день.Какова причина всех... Добавить надо - В элитном поселке..
16:13:14 16-12-2025
Акакий (15:16:14 16-12-2025) Вот такие события.Чуть ли не каждый день.Какова причина всех...
В новостях сплошное насилие, ксенофобия, дегуманизация и ложь. В интернете процветают ультраправые националисты и всякие "Русские общины", но при этом государством продвигается абсолютно бестолковая миграционная политика. Население разделяется на "элиту" и быдло. Общество в кризисе, и это сказывается на всех.
15:54:23 16-12-2025
Перегрузка нервной системы
16:46:47 16-12-2025
Гость (15:58:43 16-12-2025) Думаю, что это такая чудовищная, страшная, ужасная мода. Про... Продолжу мысль: ... и не было видеонаблюдения и охранников, не было досмотров и воспитывали детей
19:34:34 16-12-2025
Помимо самой трагедии, напрашивается ещё один неутешительный вывод:
Не смотря на все заверения президента и якобы потраченные на безопасность школ и садов деньги, мы видим на примере, что даже школы, имеющие статус "повышенной элитности" имеют околонулевую физическую защиту от школьника с простым ножом.
И это не говоря о том, что это ничтожество заранее делилось своими взглядами. Ну подумаешь, мой одноклассник на 12 листов пишет о ненависти к различным категориям людей, это же так нормально и вполне в духе последних лет...
20:31:20 16-12-2025
Гость (19:34:34 16-12-2025) Помимо самой трагедии, напрашивается ещё один неутешительный... Угу, посадить вооруженную охрану, с автоматами. А ты гарантию дашь, борец за безопасность, что в один прекрасный день не снесет башню у охранника? Вооруженного автоматом?
22:55:32 16-12-2025
какой национальности был погибший мальчик? там выше про бестолковую мир. политику пишу, это к чему?
08:46:21 17-12-2025
Гость (22:55:32 16-12-2025) какой национальности был погибший мальчик? там выше про бест... Не русский, что с того? Именно за это его и прирезал , 10 летнего, 15-и летний выродок. Так по твоему?
10:14:24 17-12-2025
Гость (22:55:32 16-12-2025) какой национальности был погибший мальчик? там выше про бест... Если это был 10-летний узбек или таджик, то и поделом? Однако!