В школе в Одинцово, где произошло нападение с ножом, уже происходил подобный инцидент

Тогда дело не получило огласки

17 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В учебном заведении, где вчера произошла трагедия и погиб ученик четвертого класса, менее года назад уже фиксировался инцидент с применением холодного оружия.

Несмотря на то, что предыдущий случай затих, в школе так и не были предприняты меры по усилению безопасности, такие как установка камер видеонаблюдения и металлодетекторов.

Согласно информации, полученной "Осторожно, новости", в феврале текущего года в Успенской средней общеобразовательной школе, расположенной в поселке Горки-2, ученик седьмого класса предпринял попытку нападения с ножом на другого школьника. Конфликт разгорелся в раздевалке: девятиклассник зашел за курткой и включил свет, что вызвало недовольство семиклассника, пронесшего нож в школу. Он заявил, что девятиклассник "никто" и попытался достать нож из кармана. Девятиклассник успел схватиться за лезвие, поранив палец.

Пострадавший обратился за помощью к взрослым. Директор вызвал полицию, но, по словам школьника, дело не получило дальнейшего развития: "Сказали, что старший сам спровоцировал конфликт, а у семиклассника был просто брелок". Помимо этого, учащиеся сообщают о многочисленных драках в раздевалке, однако камеры там так и не появились. 

Комментарии

Avatar Picture
Гость

21:14:15 17-12-2025

какая национальность мальчика, который погиб, кто-то знает?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:01 17-12-2025

Гость (21:14:15 17-12-2025) какая национальность мальчика, который погиб, кто-то знает? ... А есть разница? Пацану 10 лет было.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

03:10:26 18-12-2025

Гость (21:39:01 17-12-2025) А есть разница? Пацану 10 лет было. ... Ты будешь удивлен, но разница ЕСТЬ!

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:50 18-12-2025

Гость (21:39:01 17-12-2025) А есть разница? Пацану 10 лет было. ... огромная!!!. соцнапряжене и бестолковая миграционная политика, чувак

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:25:27 18-12-2025

Гость (14:40:50 18-12-2025) огромная!!!. соцнапряжене и бестолковая миграционная политик... Папа Алиева умер незадолго до него. Вместе с матерью мальчика оплакивает брат-близнец, который учился с ним в одном классе. Одноклассники Кобилджона рассказали, что он специально побежал в сторону лестницы, чтобы увезти вооруженного ножом девятиклассника подальше от них.

В этой же школе 35-летняя мама погибшего ребенка Нилуфар Сафоева около четырех лет работала уборщицей. Все отзываются о ней положительно.

Ты то давно мечтал исправить социальную напряженность и бестолковую миграционную политику, чувак? Ведь мать мальчика заняла твою мечту- должность школьной уборщицы.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:00:28 17-12-2025

Гость (21:14:15 17-12-2025) какая национальность мальчика, который погиб, кто-то знает? ... точно не знаю, но в комментах РИА Новости люди писали,что из Азии

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:11:38 18-12-2025

Гость (21:14:15 17-12-2025) какая национальность мальчика, который погиб, кто-то знает? ... Таджик. Ноту протеста вручили российскому послу в Таджикистане из-за убийства школьника в Одинцово.

Что теперь? Ты доволен?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:16:06 18-12-2025

Гость (00:11:38 18-12-2025) Таджик. Ноту протеста вручили российскому послу в Таджикиста... А что мальчик - уроженец Таджикистана не имел российского гражданства? Если это гражданин России - пусть Таджикистан идет в зад, это наш гражданин, а если нет - то вопросы почему он ходит в российскую школу?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:04 18-12-2025

ыть (09:16:06 18-12-2025) А что мальчик - уроженец Таджикистана не имел российского гр... Если ребенок хорошо владеет русским языком, то имеет право учиться в российской школе. Учащиеся и студенты из других стран, обучившиеся в российских школах, колледжах, университетах проводники русской культуры во всем мире, Так было всегда, в советское время тоже.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:04 18-12-2025

Гость (11:05:04 18-12-2025) Если ребенок хорошо владеет русским языком, то имеет право ... Вашими бы устами мед пить! Проводники культуры!!!
Наверняка, есть и такие. Но, к сожалению, доля стремится к нулю, ибо сама культура в обществе тоже стремится туда же

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:28 18-12-2025

Гость (00:11:38 18-12-2025) Таджик. Ноту протеста вручили российскому послу в Таджикиста... да, я так и думал собственно((( спасибо

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:21:15 18-12-2025

Гость (21:14:15 17-12-2025) какая национальность мальчика, который погиб, кто-то знает? ... МИД России выразил соболезнования Таджикистану в связи с ЧП в школе Одинцово

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:09 17-12-2025

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования Таджикистану, а также родным погибшего и пострадавшим при нападении в Успенской средней школе в подмосковном Одинцове

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:16:24 18-12-2025

Дети-зеркало общества...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:28:47 18-12-2025

В «Крокус сити холле» погибло 149 человек и более 600 были ранены. Убивали таджики и хохлы.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:09:05 18-12-2025

Гость (07:28:47 18-12-2025) В «Крокус сити холле» погибло 149 человек и более 600 были ... Именно поэтому зарезать 10-летнего мальчика в школе это норм? Ну а еще надо заметить, что наверное 30% россиян по крови хохлы. Всех на убой?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:50 18-12-2025

Гость (07:28:47 18-12-2025) В «Крокус сити холле» погибло 149 человек и более 600 были ... Недавно у «Крамаровского в эфире» (есть на рутубе) было сообщение, что защита террориста из Крокуса выразила протест по поводу «жесткого» задержания преступника, даже написали жалобу на силовиков. Дело в том, что один из убегавших залез на ёлку и отказывался спускаться. Тогда полицейские вызвали лесников, они срубили дерево. При падении преступник получил некоторые повреждения. Так вот, его адвокаты утверждают, что надо было сидеть под елкой и ждать, когда сам свалится.
Я вижу в этом стремление таджикской стороны обелить своих террористов вместо решительного осуждения их действий, что косвенно способствует возникновению негативного отношения россиян к таджикам, даже ни в чем неповинным.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:54 18-12-2025

Гость (11:44:50 18-12-2025) Недавно у «Крамаровского в эфире» (есть на рутубе) было сооб... Пока суд не признал его виновным. А если силовики ошиблись? Предлагаете при каждом задержании калечить всех подозреваемых? А если завтра вы подойдете под описание подозреваемого?
Ну так то силовики молодцы, что быстро и без соплей задержали, но брали показательно жестко.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:47 18-12-2025

Гость (15:07:54 18-12-2025) Пока суд не признал его виновным. А если силовики ошиблись? ... Если он ни в чем не виноват, зачем залез на дерево и отказывался спускаться?
Думаю, силовики брали не показательно жестоко, а максимально эффективно. Им не до соплей было при захвате террористов.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:36 18-12-2025

Гость (15:22:47 18-12-2025) Если он ни в чем не виноват, зачем залез на дерево и отказы... Возможно он душевнобольной. Возможно испугался "мужиков в форме" (голосом Бедкомедиана). А ухо отрезали для какой эффективности?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:53 18-12-2025

Гость (16:12:36 18-12-2025) Возможно он душевнобольной. Возможно испугался "мужиков в фо... То есть вы признаете, что он сам виноват, больной и трусливый.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:34 18-12-2025

Гость (15:07:54 18-12-2025) Пока суд не признал его виновным. А если силовики ошиблись? . А если завтра вы подойдете под описание подозреваемого?.. На дерево не полезу. Сама потащу их в Управление МВД разбираться.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:25 18-12-2025

Гость (15:29:34 18-12-2025) На дерево не полезу. Сама потащу их в Управление МВД разбир... Ну так то да, но здоровье после жесткого задержания уже не вернешь.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:22 18-12-2025

Гость (07:28:47 18-12-2025) В «Крокус сити холле» погибло 149 человек и более 600 были ...
"Таджики и хохлы"

Именно поэтому пару недель назад за организацию теракта в Крокусе была задержана религиозная ячейка в Дагестане?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:04:03 18-12-2025

а как бы камеры помогли? потом видео продать новостникам?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:50 18-12-2025

гость (10:04:03 18-12-2025) а как бы камеры помогли? потом видео продать новостникам?... Если есть камеры, то сотрудник школы может увидеть , что происходит в режиме реального времени. У нас в городе директора школ смотрят, даже просто шатающегося без дела ученика во время урока замечают и разбираются.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:20 18-12-2025

Гость (11:16:50 18-12-2025) Если есть камеры, то сотрудник школы может увидеть , что про... Ну так охранник шел за ним и твердил брось нож. Камера то чем бы помогла? Бормотала бы в эфир что так не хорошо? Забрала нож?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:23 18-12-2025

Гость (12:10:20 18-12-2025) Ну так охранник шел за ним и твердил брось нож. Камера то че... Очевидно, что этот охранник не профессионал, не смог отобрать нож.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:01 18-12-2025

Гость (14:45:23 18-12-2025) Очевидно, что этот охранник не профессионал, не смог отобрат... Ты видео посмотри, профессиональный отбиратель ножей.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:51 18-12-2025

Гость (15:27:01 18-12-2025) Ты видео посмотри, профессиональный отбиратель ножей. ... Если профессионал, то зачем пропустил в школу не только с нож, который легко спрятать, но даже с каской и бронежилетом, а они весят прилично и занимают много места. Даже обыскивать не надо, просто попробовать взять сумку/рюкзак, в чем он нёс, чтобы определить, что там не учебники и ручки.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:54 18-12-2025

Гость (16:10:51 18-12-2025) Если профессионал, то зачем пропустил в школу не только с ... А профессионал будет каждого из 1000 учеников досконально обыскивать? А про каску врать не надо, была только балаклава. Про бронежилет упоминание было, но был он настоящий с пластинами или только "шкурка" от него? Так то бронежилет с пластинами стоит достаточно дорого.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:37 18-12-2025

Гость (11:16:50 18-12-2025) Если есть камеры, то сотрудник школы может увидеть , что про... уу нас в школе камер штук 50 и все пишут. (частная) и сидит наблюдатель за ними помимо записи

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:45 18-12-2025

Гость (14:43:37 18-12-2025) уу нас в школе камер штук 50 и все пишут. (частная) и сидит ... так и должно быть!

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:03 18-12-2025

Гость (14:43:37 18-12-2025) уу нас в школе камер штук 50 и все пишут. (частная) и сидит ... А для чего вам эти записи. Ну вот были бы 50 камер в той школе , и? Охранник от выродка был в 5 метрах.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юзер

16:16:31 18-12-2025

Я раньше всегда говорил "заборы и рамки спасают только от "пионеров". Теперь вижу, что ошибался. Они и от "пионеров" не спасают.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:38 18-12-2025

каждый народ должен жить в своей стране...это Иисус всех перемешал...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ost

20:00:43 18-12-2025

Приехала сестра к брату в Москву из Азербайджана с сыном 15-ти лет. У брата семья, и все дети ходят в школу в Москве. Определили племянника в московскую школу. Через неделю племянник заявляет дяде: "Больше в школу не пойду". На вопрос : "пачиму?!", ответ: "Миня училка азирботом обзывает!". Дядя рассвирипел и пошёл в школу "на разборки". Пришёл, отвесил племяннику первую оплеуху:"Во -первых: "перестань трогать девчёнок за титьки". Вторая оплеуха: "Учи русский язык". Третья оплеуха:"Тебя назвали акселератом, а не азерботом".

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:32 18-12-2025

ost (20:00:43 18-12-2025) Приехала сестра к брату в Москву из Азербайджана с сыном 15... Прям жизненная и очень правдивая история! Приехали в Москву и без всяких определили ребенка в школу. А он оказался акселератом, не знающим русский язык, но трогавшим девчонок за титьки! Браво!

  11 Нравится
Ответить
