В школе в Одинцово, где произошло нападение с ножом, уже происходил подобный инцидент

Тогда дело не получило огласки

17 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В учебном заведении, где вчера произошла трагедия и погиб ученик четвертого класса, менее года назад уже фиксировался инцидент с применением холодного оружия.

Несмотря на то, что предыдущий случай затих, в школе так и не были предприняты меры по усилению безопасности, такие как установка камер видеонаблюдения и металлодетекторов.

Согласно информации, полученной "Осторожно, новости", в феврале текущего года в Успенской средней общеобразовательной школе, расположенной в поселке Горки-2, ученик седьмого класса предпринял попытку нападения с ножом на другого школьника. Конфликт разгорелся в раздевалке: девятиклассник зашел за курткой и включил свет, что вызвало недовольство семиклассника, пронесшего нож в школу. Он заявил, что девятиклассник "никто" и попытался достать нож из кармана. Девятиклассник успел схватиться за лезвие, поранив палец.

Пострадавший обратился за помощью к взрослым. Директор вызвал полицию, но, по словам школьника, дело не получило дальнейшего развития: "Сказали, что старший сам спровоцировал конфликт, а у семиклассника был просто брелок". Помимо этого, учащиеся сообщают о многочисленных драках в раздевалке, однако камеры там так и не появились.