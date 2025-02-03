Ожидается около -20 градусов

03 февраля 2025, 11:11, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Понижение температуры до -20 градусов в начале недели произойдет на юге Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодная погода в течение длительного времени будет держаться на юге Сибири", – предупредил климатолог.

По словам Вильфанда, ночью ожидается около -20 градусов, дневные температуры составят -10...-15 градусов.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", в Алтайском крае в четверг, пятницу и субботу (6, 7 и 8 февраля) синоптики прогнозируют ночью -19...-23 градуса, днем – от -12 до -15.