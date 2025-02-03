В Сибирь идут морозы, которые будут держаться в течение длительного времени
Ожидается около -20 градусов
03 февраля 2025, 11:11, ИА Амител
Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Понижение температуры до -20 градусов в начале недели произойдет на юге Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Холодная погода в течение длительного времени будет держаться на юге Сибири", – предупредил климатолог.
По словам Вильфанда, ночью ожидается около -20 градусов, дневные температуры составят -10...-15 градусов.
По данным сервиса "Яндекс.Погода", в Алтайском крае в четверг, пятницу и субботу (6, 7 и 8 февраля) синоптики прогнозируют ночью -19...-23 градуса, днем – от -12 до -15.
11:17:13 03-02-2025
Даже природа против нас.
Как обычно, в Москве новые трамвайи и, метро и зелёная трава в феврале, у нас обноски, нищета и морозы
11:29:23 03-02-2025
Чего опять ноете? Вернется погода к климатической норме. Всего то.
11:36:03 03-02-2025
-20 это морозы для Сибири?
12:35:11 03-02-2025
Синоптики белых, стыдливых ночей,
Сумевшие выжить на лютом морозе,
Вы сделали нас чуть теплей, чуть светлей,
Мы стали подвижней в оттаивших позах.
12:35:32 03-02-2025
-20 это разве мороз для Сибири. Да и то только ночью. Отвыкла от настоящих сибирских морозов под - 40-45 да днём. Как бывало в нашу молодость.
14:14:39 03-02-2025
Люди настолько отвыкли от нормальных морозов, что смешно смотреть, как уже в -12 бегают в панике вокруг своих автопоповозок, пытаясь их отогреть.
Интересно, как раньше в Сибири жили и со всем справлялись..
14:38:13 03-02-2025
Прохожий (14:14:39 03-02-2025) Люди настолько отвыкли от нормальных морозов, что смешно смо... Раньше вечера при лучине коротали и по 8 детей рожали. И всех этих ваших тырнетов не было
15:11:14 03-02-2025
прошлой зимой за 30 месяц держалась, а нынче еще 30 не было ни разу что разнылись то?
15:53:44 03-02-2025
Главное чтобы ветра не было. И влажность не сильная была. Иначе ощущаться будет на 10 градусов меньше. Раньше морозы у нас были при сухой и безветренной погоде. И поэтому переносились вполне нормально.
А теперь климат поменялся.
16:54:31 03-02-2025
Гость (15:53:44 03-02-2025) Главное чтобы ветра не было. И влажность не сильная была. Ин... не меньше а ниже.
18:28:33 03-02-2025
Гость (16:54:31 03-02-2025) не меньше а ниже.... Да, вы правв