В сибирском городе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Горожане четыре раза за сутки обращались в администрацию

26 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Медведь в городе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Медведь в городе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Хакасии зафиксированы новые случаи выхода медведей к населенным пунктам. Жители города Абаза четыре раза за сутки сообщили о появлении хищников, об этом рассказали в местной администрации.

По данным властей, косолапых видели у дачного общества "Пенсионер", в районе моста через реку Джебаш, а также на береговой линии между поселком Мурты и мостом. На указанные места выезжали специалисты, однако обнаружить животных не удалось.

В регионе действует режим повышенной готовности из-за активности медведей. В Абазе круглосуточно дежурят три патруля с охотниками, а в горных районах поиски следов зверей ведут добровольцы.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском медведь напал сразу на нескольких человек, один из инцидентов закончился трагически.

Avatar Picture
Гость

12:26:51 26-09-2025

- "На указанные места выезжали специалисты, однако обнаружить животных не удалось."--------- Медведь, что дурак, как некоторые двуногое, чтобы ждать когда приедут специалисты?

