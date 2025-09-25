"Охотился на людей". Медведя-людоеда, нападавшего на жителей, застрелили на Камчатке

Сейчас в городе дежурят патрули, контролируя ситуацию и обеспечивая безопасность

25 сентября 2025, 11:10, ИА Амител

В Петропавловске-Камчатском медведь напал сразу на нескольких человек, один из инцидентов закончился трагически.

По данным Telegram-канала Amur Mash и очевидцев, утром хищник появился в районе Океанской улицы. Там он столкнулся с 12-летним мальчиком, ударил его лапой по рюкзаку. Ребенок упал, получил травмы головы и коленей, но сумел притвориться мертвым и отползти в укрытие, после того как зверь ушел.

Позднее медведь атаковал мужчину на парковке. Пострадавший успел спастись, спрятавшись в автомобиле. После этого хищник напал на женщину возле детского сада № 40. Она получила скальпированные раны головы и травму руки. Несмотря на помощь медиков, пострадавшая скончалась в больнице.

Животное было ликвидировано лесниками неподалеку от школы № 3.