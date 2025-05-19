В Соцфонде рассказали, когда жители Алтайского края получат выплаты на детей за май
В июне 2025 года дата сдвинется из-за выходного
19 мая 2025, 14:15, ИА Амител
Социальный фонд Алтайского края в своем Telegram-канале опубликовал график выплат детских пособий на июнь 2025 года. Выплаты семьям с детьми поступят на карты и счета в начале месяца – 3, 5 и 6 июня.
Обычно пособия перечисляют 3, 5 и 8 числа месяца, следующего за расчетным. Однако 8 июня в этом году будет выходным, из-за чего выплату произведут заранее, 6 июня. В июне все начисления осуществляются за май.
"Обратите внимание, деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счет утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня", – подчеркнули в отделении СФР.
На почте доставка пособия производится с 3-го по 25-е число – это зависит от графика работы отделения почтовой связи.
17:17:59 19-05-2025
А что, прошлые выплаты уже пропили?