В США неизвестные жестоко убили женщину-раввина
Тело погибшей нашли с ножевыми ранениями, а к ее дому тянулся кровавый след
22 октября 2023, 11:59, ИА Амител
В Детройте неизвестные жестоко убили женщину-раввина, религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.
Тело женщины нашли с ножевыми ранениями, а к ее дому тянулся кровавый след. Мотивы преступников пока неизвестны. Генпрокурор штата Мичиган Дана Нессель заявила, что она в "шоке, горе и ужасе" от этого известия.
Уолл была главой наблюдательного совета в одной из синагог Детройта. Она работала над налаживанием связей между евреями и мусульманами. Член Конгресса Элисса Слоткин подчеркнула, что погибшая посвятила свою жизнь налаживанию контакта между разными конфессиями.
15:15:46 22-10-2023
США полезли в чужой конфликт, теперь жизнь безвинных людей еврейского происхождения на территории Америки в опасности.
15:28:38 22-10-2023
Пример США показывает, что не надо лезть в чужие конфликты. Опасно для своих же граждан.