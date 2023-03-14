В США после банкротства крупных банков готовятся к "Великой депрессии"

В администрации Джо Байдена заверили, что финансовой системе страны угрозы нет

14 марта 2023, 15:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В США за несколько дней обанкротились одни из крупнейших банков, после этого возникла паника и многие заговорили об угрозе системного кризиса и экономическом крахе, как в 2008 году, сообщает РИА Новости.

11 марта обанкротился Silicon Valley Bank (SVB) – 16-й по активам банк в США и крупнейший рухнувший после финансового кризиса 2008 года.

"В банке образовался дефицит капитала, пришлось реализовать облигации с убытком в 1,8 млрд долларов. Письмо акционерам о планах привлечь два миллиарда для укрепления баланса только ухудшило ситуацию. Призывы сохранять спокойствие не подействовали. В целом с депозитов сняли 42 миллиарда", – пояснил партнёр Capital Lab Евгений Шатов.

Паника перекинулась на другие банки с похожим портфелем ценных бумаг – Signature Bank, Western Alliance, First Republic.

13 марта обвалились бумаги First Republic, PacWest Bancorp, Western Alliance.

После этого закрылся нью-йоркский Signature Bank – эта кредитная организация на 31 декабря располагала активами порядка 110,36 млрд долларов и депозитами на 88,59 млрд. А также Silvergate Bank, активы которого оценивались в 213 млрд долларов.

В администрации Джо Байдена заверили, что финансовой системе страны угрозы нет. Сам президент Штатов заявил, что "руководство банков уволят" и "налогоплательщики не понесут никаких потерь".

Экс-глава США Дональд Трамп уверен, что в Штатах начинается экономическая депрессия.