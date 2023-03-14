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В США после банкротства крупных банков готовятся к "Великой депрессии"

В администрации Джо Байдена заверили, что финансовой системе страны угрозы нет

14 марта 2023, 15:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В США за несколько дней обанкротились одни из крупнейших банков, после этого возникла паника и многие заговорили об угрозе системного кризиса и экономическом крахе, как в 2008 году, сообщает РИА Новости.

11 марта обанкротился Silicon Valley Bank (SVB) – 16-й по активам банк в США и крупнейший рухнувший после финансового кризиса 2008 года.

"В банке образовался дефицит капитала, пришлось реализовать облигации с убытком в 1,8 млрд долларов. Письмо акционерам о планах привлечь два миллиарда для укрепления баланса только ухудшило ситуацию. Призывы сохранять спокойствие не подействовали. В целом с депозитов сняли 42 миллиарда", – пояснил партнёр Capital Lab Евгений Шатов.

Паника перекинулась на другие банки с похожим портфелем ценных бумаг – Signature Bank, Western Alliance, First Republic.

13 марта обвалились бумаги First Republic, PacWest Bancorp, Western Alliance.

После этого закрылся нью-йоркский Signature Bank – эта кредитная организация на 31 декабря располагала активами порядка 110,36 млрд долларов и депозитами на 88,59 млрд. А также Silvergate Bank, активы которого оценивались в 213 млрд долларов.

В администрации Джо Байдена заверили, что финансовой системе страны угрозы нет. Сам президент Штатов заявил, что "руководство банков уволят" и "налогоплательщики не понесут никаких потерь".

Экс-глава США Дональд Трамп уверен, что в Штатах начинается экономическая депрессия.

"Судя по тому, что происходит с нашей экономикой, <...>  у нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. Доказательство – банки уже банкротятся", – написал Трамп в соцсети.

Комментарии 6

  • А Бидон когда заканчивал свою речь о спасении банков зачем сказал - да поможет нам бог ? Сразу же обвалились еще 5 банков.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Они не зря вывозят продовольствие, грядет голод и готова уже новая модель экономики! Как говорил Чубайс это рынок , ну умрет 30 млн . они не вписались в рынок.
    14 марта, Гость   Ответить
  • При таких великих формулировках... грядет голод....новая модель экономики....30 млн не отделаемся.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Буквально пару дней назад перечитала роман А.Хейли "Менялы" и вот оно наяву...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Откройте экономический кризис, или великая депрессия в Википедии. Там русским по белому написано, что это результат любой капиталистической экономики! Как её не назови, рецессия, спад, стагнация... Отрицательный рост!.. это уже наше изобретение, Но суть одна - кризис! Западу, после того как они развалили СССР, с помощью наших рук, хватило этого ровно на 18 лет! И после этого Мир снова упал в кризис, и больше оттуда не выбирался... А любой капиталистический кризис решается войной! Что мы сегодня и наблюдаем!? Правда они преследуют ещё одну цель! То что они сделали всё что бы СССР развалился, и они смогли тащить от нас все за бесценок, это первое. Второе, это то что им теперь нужно всё что у нас ещё есть, но теперь уже бесплатно!!! Для этого нас надо расчленить на несколько агломераций! И каждую контролировать по отдельности... Так делается Капитализм! Ну а нас спасет только Советская Социалистическая Россия!!! Зная это, запад и все прозападники у нас сегодня, бояться этих слов как черт ладан!..
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, скажите, почему тогда СССР развалился? Мое предположение - рухнувшая нефть. Если только от нефти зависит - не государство, а система: о какой жизнеспособности может идти речь? В.И.Ленин сказал, что победит та система, которая окажется сильнее экономически.
    14 марта, Гость   Ответить
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