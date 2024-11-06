В США задержали мужчину, угрожавшего массовым расстрелом в случае победы Трампа

В соцсетях американец рассказывал, что у него есть оружие

06 ноября 2024, 12:11, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

ФБР задержало мужчину, который угрожал расстрелом консервативных христиан в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет РБК.

Как сообщает прокуратура Мичигана, американец Айзек Сиссел создал множество аккаунтов в соцсетях. При этом каждый никнейм прямо выражал агрессивный настрой – мужчина указывал на намерение убить экс-президента.

"В соцсетях американец рассказывал, что у него есть оружие – украденная винтовка. Он также уточнял, что оружие тщательно спрятано", – пишет издание.

Правоохранители задержали Сиссела 5 ноября, оружия они не нашли. Мужчина заявил, что не планировал лично убивать политика.

Уточняется, что на выборах 2016 и 2020 годов Трамп воспользовался сильной поддержкой со стороны консервативных христиан. Вероятно, текущие выборы не станут исключением. Судя по всему, поэтому Сиссел и заявил, что намерен убивать верующих в случае победы республиканца.

Напомним, на Трампа совершено уже два покушения: в июле на предвыборном митинге в Пенсильвании и в сентябре на поле для гольфа во Флориде. Кроме того, в октябре в Калифорнии полицейские задержали мужчину с дробовиком неподалеку от места выступления политика, это назвали "вероятным предотвращением нового покушения".

Выборы президента США проводятся в два этапа. Общенациональное голосование прошло 5 ноября. Следующий этап – голосование коллегии выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбию, назначенное на 17 декабря 2024 года. Их голоса передадут в конгресс США, члены которого 6 января 2025 года соберутся для подсчета итогового результата.