В США задержали мужчину, угрожавшего массовым расстрелом в случае победы Трампа
В соцсетях американец рассказывал, что у него есть оружие
06 ноября 2024, 12:11, ИА Амител
ФБР задержало мужчину, который угрожал расстрелом консервативных христиан в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет РБК.
Как сообщает прокуратура Мичигана, американец Айзек Сиссел создал множество аккаунтов в соцсетях. При этом каждый никнейм прямо выражал агрессивный настрой – мужчина указывал на намерение убить экс-президента.
"В соцсетях американец рассказывал, что у него есть оружие – украденная винтовка. Он также уточнял, что оружие тщательно спрятано", – пишет издание.
Правоохранители задержали Сиссела 5 ноября, оружия они не нашли. Мужчина заявил, что не планировал лично убивать политика.
Уточняется, что на выборах 2016 и 2020 годов Трамп воспользовался сильной поддержкой со стороны консервативных христиан. Вероятно, текущие выборы не станут исключением. Судя по всему, поэтому Сиссел и заявил, что намерен убивать верующих в случае победы республиканца.
Напомним, на Трампа совершено уже два покушения: в июле на предвыборном митинге в Пенсильвании и в сентябре на поле для гольфа во Флориде. Кроме того, в октябре в Калифорнии полицейские задержали мужчину с дробовиком неподалеку от места выступления политика, это назвали "вероятным предотвращением нового покушения".
Выборы президента США проводятся в два этапа. Общенациональное голосование прошло 5 ноября. Следующий этап – голосование коллегии выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбию, назначенное на 17 декабря 2024 года. Их голоса передадут в конгресс США, члены которого 6 января 2025 года соберутся для подсчета итогового результата.
12:14:29 06-11-2024
массовым расстрелом в случае победы Трампа --- это из тех, кто за Харрис. Конечно они развяжут, они этого хотят