В США захотели ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины

С таким призывом выступил конгрессмен Пол Госар

24 апреля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Конгрессмен США, республиканец Пол Госар предложил ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины, сообщает ТАСС.

В твиттере политик написал, что в то время как Киев получает помощь, американцы едва могут позволить себе еду и бензин одновременно.

"Мы должны прекратить финансирование этой войны. Нам нужен мораторий на иностранную помощь", – заявил законодатель.

К твиту он прикрепил скриншот с сообщением о том, что президент Украины и его окружение присвоили себе минимум 400 млн долларов, переданных для закупок топлива.

Скриншот: Twitter

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 2024 года разрешит конфликт на Украине ещё до того, как въедет в Белый дом.

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