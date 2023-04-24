В США захотели ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины
С таким призывом выступил конгрессмен Пол Госар
24 апреля 2023, 10:35, ИА Амител
Конгрессмен США, республиканец Пол Госар предложил ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины, сообщает ТАСС.
В твиттере политик написал, что в то время как Киев получает помощь, американцы едва могут позволить себе еду и бензин одновременно.
"Мы должны прекратить финансирование этой войны. Нам нужен мораторий на иностранную помощь", – заявил законодатель.
К твиту он прикрепил скриншот с сообщением о том, что президент Украины и его окружение присвоили себе минимум 400 млн долларов, переданных для закупок топлива.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 2024 года разрешит конфликт на Украине ещё до того, как въедет в Белый дом.Битый инжект
10:38:53 24-04-2023
американцы едва могут позволить себе еду и бензин одновременно --- это еще что за новость
11:58:44 24-04-2023
Гость (10:38:53 24-04-2023) американцы едва могут позволить себе еду и бензин одновремен... Ещё великий русский учёный Ломоносов заметил,что если ты что-то кому-то отдаёшь, то у тебя убывает.Закон сохранения энергии называется.Да и не только энергии.
11:31:46 24-04-2023
Гость (10:38:53 24-04-2023) американцы едва могут позволить себе еду и бензин одновремен... Загнивают. Не иначе.
12:24:49 24-04-2023
Что непонятного?Интернациональная помощь.Вассала надо подогревать.Пищей,обмундированием,боеприпасами,лёгкой и тяжёлой артиллерией и прочей военной техникой.Вассал должен помочь США и странам НАТО снова властвовать на Чёрном море.Надежда для них ещё не потеряна.Вперёд,хлопчики.За дядю Сэма.Заокеанского.
12:26:37 24-04-2023
Украинской элите сотни миллионов долларов,остальным украинцам-печеньки и смерть в интересах США.
14:10:36 24-04-2023
Гость (12:26:37 24-04-2023) Украинской элите сотни миллионов долларов,остальным украинца... Остальным украинцам, видимо, всё это нравится, раз покорно кушают всё это.
15:14:40 24-04-2023
Зеленский прервал переговоры с Россией.В связи с чем?Надеется победить армию РФ?Дядя Сэм ему подсказал:не трусь,мы поможем,вместе мы сила.