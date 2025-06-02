В Стамбуле начались переговоры РФ и Украины
О подробностях пока не сообщалось
02 июня 2025, 18:51, ИА Амител
В Стамбуле начался второй раунд переговоров делегаций России и Украины, сообщает РИА Новости.
"Началась встреча российской и украинской делегаций", – передает агентство.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 2 июня российская делегация будет готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев согласен на переговоры с российской стороной, но ждет от Москвы меморандума до их начала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это требование неконструктивным и подчеркнул, что главное сейчас – продолжить процесс прямых переговоров.
Предыдущий раунд российско-украинских консультаций состоялся 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.
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