В Тамбовской области при взрыве газа в многоэтажке погибло три человека

Следователи возбудили уголовное дело

19 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Последствия взрыв газа в Кирсанове / Фото: МЧС России

Три человека погибли при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, еще два человека получили травмы.

Взрыв произошел в 04:55 19 октября на четвертом этаже. Меньше чем через час пожар локализовали, позднее потушили и открытое горение.

Жильцов эвакуировали. Для них подготовили пункт временного размещения на 60 человек.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.