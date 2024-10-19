В Тамбовской области при взрыве газа в многоэтажке погибло три человека
Следователи возбудили уголовное дело
19 октября 2024, 15:30, ИА Амител
Последствия взрыв газа в Кирсанове / Фото: МЧС России
Три человека погибли при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, еще два человека получили травмы.
Взрыв произошел в 04:55 19 октября на четвертом этаже. Меньше чем через час пожар локализовали, позднее потушили и открытое горение.
Жильцов эвакуировали. Для них подготовили пункт временного размещения на 60 человек.
СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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