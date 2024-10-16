Новосибирская лжегазовщица, обвиняемая во взрыве дома, дала показания в суде

Ирина Урбах утверждает, что не виновата в произошедшем — она лишь уговаривала людей на замену оборудования и подписывала документы

16 октября 2024, 13:45, ИА Амител

Последствия взрыва газа в Новосибирске / Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Лжегазовщицу из Новосибирска, обвиняемую во взрыве газа в пятиэтажке на улице Линейной, допросили в ходе суда. Как сообщает "КП-Новосибирск", по версии следователей, она убедила пенсионерку, что ей нужна замена газовой трубки, которую в результате провели с нарушениями.

Напомним, что в феврале 2023 года в Новосибирске на улице Линейной в пятиэтажке произошел взрыв газа. Погибли семь человек, в том числе двухлетний ребенок. Выяснилось, что незадолго до происшествия в здание приходили двое неизвестных. Ирина Урбах и Евгений Кавун, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. При этом компания была зарегистрирована в сарае.

"Суть моей работы: я надевала специальный халат работника газовой службы и показывала удостоверение. Проводила осмотр, если находила микротрещины – предлагала провести замену газового оборудования. Получив согласие, я составляла акты, договоры и акты приемки-сдачи. Подписанные акты я составляла в двух экземплярах и направляла заявку Кавуну через мессенджер", – рассказала Урбах.

По словам женщины, после по "заявке" приходил Кавун, который проводил осмотр шланга и менял его. Обвиняемая утверждает, что не присутствовала при работах.

Как установили эксперты, взрыв произошел в квартире 88-летней Марии Бобровой. Урбах хорошо ее запомнила: "Женщина большая, грузная, но шустрая". За ее холодильником был шаровый газовый кран нового образца, от которого к плите шел гибкий шланг в металлической гофре.

"Трещин на нем не было, но отсутствовал диэлектрик – пластиковая гайка, которая предохраняет от подачи электрического тока. Пенсионерка подтвердила, что шланг у нее много лет стоял, сколько лет – не помнит. В итоге я убедила заменить этот шланг, составила заявку и вызвала Кавуна", – рассказала Урбах.

Шланг заменили 6 февраля, а уже утром 9 февраля женщина ощутила сильный запах газа. Боброва вызвала аварийную службу, но та не успела доехать: прогремел взрыв. Урбах, по ее словам, в тот момент поехала с Кавуном за новыми газовыми шлангами. В пути мужчина совершил небольшое ДТП и после разбирательства с водителем они отъехали во двор, а после он вышел из машины.

"Через 10 минут вернулся и сообщил: "Я видел разрушенный дом, в котором мы меняли шланги. Нашей вины ни в чем нет, так как мы просто меняли шланги". Мы вернулись домой, вскоре приехали следователи, которые произвели обыск", – рассказала Ирина.

Лжегазовщики признались, что успели поменять десятки газовых шлангов в Новосибирске. Обвиняемые утверждают, что раньше жалоб на их работу не было, а газовые шланги они приобретали с сертификатами. При этом устанавливали их кустарным способом, а проверяли мыльным раствором: необходимого газоанализатора у них не было. Сама женщина считает себя невиновной, поскольку не видит в своих действиях чего-либо, что могло привести к подобным последствиям.