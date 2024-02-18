В Telegram произошел масштабный сбой

Мессенджер не открывается ни с компьютера, ни с телефона

18 февраля 2024, 19:12, ИА Амител

Мессенджер Telegram / Фото: unsplash.com

В мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи из разных российских городов и стран мира не могут зайти в приложение ни с телефона, ни с компьютера.

По данным сервиса Brandanalytics, на данный момент мессенджер функционирует с перебоями или вовсе не работает у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Красноярске, Токио и Лос-Анджелесе.

Согласно информации с сервиса Downdetector, проблемы с работой мобильной и браузерной версий мессенджера стали поступать примерно в 14:08 (мск). Причина сбоя и время восстановления стабильной работы приложений неизвестны.