В Узбекистане объяснили рост онкозаболеваний у женщин отказом от тандырной выпечки

В соцсетях это заявление вызвало бурную реакцию

28 ноября 2025, 23:30, ИА Амител

Лепешки в тандыре / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Узбекистане разгорелась дискуссия после заявления хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева, который связал рост онкологических заболеваний среди женщин с отказом от домашней выпечки в тандыре. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

Во время встречи с жителями города Бекабад Мирзаев отметил, что во многих махаллях больше нет тандыров, а лепешки люди все чаще покупают. Это, по его словам, является одной из причин ухудшения женского здоровья. Он привел историю о том, как во время обходов общин обращал внимание на исчезновение традиционного способа выпечки хлеба, а затем сослался на консультацию с "корейским врачом", который якобы назвал прекращение выпечки в тандыре четвертым фактором риска развития рака у женщин. На первом месте, по словам Мирзаева, тот врач поставил снижение физической активности.

«Когда мы пришли в махаллю, толком и взять было нечего. Тандыра не оказалось – и лепешку испечь невозможно. Тогда Чурайл сообразил: взял арак, привезенный из Мекки, разбавил водой – он потемнел; добавил еще – и вышел темный хлеб, который он отнес в другое место. Чурайл был смекалистым – у хозяина он тоже успел выучиться, как правильно месить густое тесто», – заявил Мирзаев.

В соцсетях это заявление вызвало бурную реакцию. Пользователи напомнили, что Узбекистан регулярно входит в списки стран с самым загрязненным воздухом, и предложили чиновнику начать разговор о факторах онкозаболеваний с экологической ситуации, а не с отсутствия тандыров и домашнего хлеба.

