НОВОСТИОбщество

В Узбекистане объяснили рост онкозаболеваний у женщин отказом от тандырной выпечки

В соцсетях это заявление вызвало бурную реакцию

28 ноября 2025, 23:30, ИА Амител

Лепешки в тандыре / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Лепешки в тандыре / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Узбекистане разгорелась дискуссия после заявления хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева, который связал рост онкологических заболеваний среди женщин с отказом от домашней выпечки в тандыре. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

Во время встречи с жителями города Бекабад Мирзаев отметил, что во многих махаллях больше нет тандыров, а лепешки люди все чаще покупают. Это, по его словам, является одной из причин ухудшения женского здоровья. Он привел историю о том, как во время обходов общин обращал внимание на исчезновение традиционного способа выпечки хлеба, а затем сослался на консультацию с "корейским врачом", который якобы назвал прекращение выпечки в тандыре четвертым фактором риска развития рака у женщин. На первом месте, по словам Мирзаева, тот врач поставил снижение физической активности.

«Когда мы пришли в махаллю, толком и взять было нечего. Тандыра не оказалось – и лепешку испечь невозможно. Тогда Чурайл сообразил: взял арак, привезенный из Мекки, разбавил водой – он потемнел; добавил еще – и вышел темный хлеб, который он отнес в другое место. Чурайл был смекалистым – у хозяина он тоже успел выучиться, как правильно месить густое тесто», – заявил Мирзаев.

В соцсетях это заявление вызвало бурную реакцию. Пользователи напомнили, что Узбекистан регулярно входит в списки стран с самым загрязненным воздухом, и предложили чиновнику начать разговор о факторах онкозаболеваний с экологической ситуации, а не с отсутствия тандыров и домашнего хлеба.

Ранее барнаульские врачи выявили у 70-летней пациентки рак сигмовидной кишки на самой ранней стадии во время диспансеризации.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Смертельно опасны. Какие болезни ЖКТ чаще всего встречаются на Алтае и как их избежать

У тех, кто вместо похода к врачу тянет время и гуглит симптомы, риск летального исхода выше в десять раз
НОВОСТИОбщество

Здоровье здоровое питание онкология Продукты

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

23:35:25 28-11-2025

Традиционные ценности они такие

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:08:49 29-11-2025

Маразм крепчал...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:02:09 29-11-2025

"Узбекистан регулярно входит в списки стран с самым загрязненным воздухом" - что там не так жгут?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:12 29-11-2025

Чем тогда вызвана эпидемия тупости у чиновников?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:39 29-11-2025

Приём американцев, когда решать проблему не хотят, просто отвлекают внимание какой-либо идиотской мыслью, которая бесит весь народ и он переключается на неё. В результате, виновник найден, на которого можно повесить всех собак, народ немного успокаивается, хотя проблема не решена, но можно выиграть немного времени у народа и подготовить нового дурака.
В духовном плане рак возникает у родителей, которые неправильно воспитали детей, а раз так, то для того, что бы вылечить рак необходимо изменить характер и детей и родителей, но детей никто не лечит, следовательно, у родителей нет шансов.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров