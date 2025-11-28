В Узбекистане объяснили рост онкозаболеваний у женщин отказом от тандырной выпечки
В соцсетях это заявление вызвало бурную реакцию
28 ноября 2025, 23:30, ИА Амител
В Узбекистане разгорелась дискуссия после заявления хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева, который связал рост онкологических заболеваний среди женщин с отказом от домашней выпечки в тандыре. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".
Во время встречи с жителями города Бекабад Мирзаев отметил, что во многих махаллях больше нет тандыров, а лепешки люди все чаще покупают. Это, по его словам, является одной из причин ухудшения женского здоровья. Он привел историю о том, как во время обходов общин обращал внимание на исчезновение традиционного способа выпечки хлеба, а затем сослался на консультацию с "корейским врачом", который якобы назвал прекращение выпечки в тандыре четвертым фактором риска развития рака у женщин. На первом месте, по словам Мирзаева, тот врач поставил снижение физической активности.
«Когда мы пришли в махаллю, толком и взять было нечего. Тандыра не оказалось – и лепешку испечь невозможно. Тогда Чурайл сообразил: взял арак, привезенный из Мекки, разбавил водой – он потемнел; добавил еще – и вышел темный хлеб, который он отнес в другое место. Чурайл был смекалистым – у хозяина он тоже успел выучиться, как правильно месить густое тесто», – заявил Мирзаев.
В соцсетях это заявление вызвало бурную реакцию. Пользователи напомнили, что Узбекистан регулярно входит в списки стран с самым загрязненным воздухом, и предложили чиновнику начать разговор о факторах онкозаболеваний с экологической ситуации, а не с отсутствия тандыров и домашнего хлеба.
23:35:25 28-11-2025
Традиционные ценности они такие
03:08:49 29-11-2025
Маразм крепчал...
10:02:09 29-11-2025
"Узбекистан регулярно входит в списки стран с самым загрязненным воздухом" - что там не так жгут?
15:54:12 29-11-2025
Чем тогда вызвана эпидемия тупости у чиновников?
21:49:39 29-11-2025
Приём американцев, когда решать проблему не хотят, просто отвлекают внимание какой-либо идиотской мыслью, которая бесит весь народ и он переключается на неё. В результате, виновник найден, на которого можно повесить всех собак, народ немного успокаивается, хотя проблема не решена, но можно выиграть немного времени у народа и подготовить нового дурака.
В духовном плане рак возникает у родителей, которые неправильно воспитали детей, а раз так, то для того, что бы вылечить рак необходимо изменить характер и детей и родителей, но детей никто не лечит, следовательно, у родителей нет шансов.