В Wildberries рассказали, как помогут пострадавшим при перестрелке у бизнес-центра

В компании объявили день траура

20 сентября 2024, 10:12, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries / Фото: amic.ru

Пострадавшим и родным погибших во время перестрелки сотрудникам охраны в БЦ "Романов двор" окажут всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ.

"Мы находимся на связи с их семьями. Также принято решение оказать родным материальную помощь и взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами. В столичных больницах остаются сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов, раненные во время вооруженной атаки. Мы внимательно следим за их состоянием и надеемся, что они поправятся как можно скорее. Компания также окажет им необходимую поддержку", – говорится в сообщении.

В компании объявили день траура по погибшим сотрудникам охраны.

"Наша компания оказывает полное содействие следователям в рамках расследования вчерашнего нападения на офисы компании. Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма", – подчеркнули в компании.

Напомним, накануне правоохранители задержали Владислава Бакальчука и предъявили обвинение по четырем статьям УК. По мнению его адвокатов, руководство Wildberries провело "явную провокацию".

Ранее amic.ru подробно рассказал, что произошло в офисе Wildberries.