В "зеленом" квартале Барнаула предлагают увеличить площадь парка и число парковок

Микрорайон практически полностью застроен, в планах — лишь несколько административных зданий и завершение крупного парка

02 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Проект квартала 2035 / "Альфа-Проект"

Проект планировки квартала 2035, который активно осваивали несколько лет и практически завершили, намерены скорректировать. Инициатор изменений — предприниматель Андрей Комяков (руководитель компании "Строительная перспектива"), который возводит административно-торговое здание на ул. В.Т. Христенко, 1. Бизнесмен обратился в мэрию, и сейчас проект проходит общественные обсуждения.

В документе указано, что новые объекты в квартале не запланированы: большинство зданий, предусмотренных проектом, уже возведены или строятся. Исключения — объект на ул. В.Т. Христенко, 1, небольшое административное здание на ул. В.Т. Христенко, 5а, и вдоль ул. 280-летия Барнаула. Сейчас для первого объекта, который и принадлежит бизнесмену, предлагают увеличить парковку.

«Проектом предусмотрено увеличение наземных открытых автостоянок для посетителей парка на 25 машино-мест, административно-торгового объекта по ул. В.Т. Христенко, 1 — на 11 машино-мест», — указано в документе.

Таким образом, для обслуживания здания на участке будет 76 машино-мест, рядом с площадкой — 27. Также увеличивается число парковочных мест для посетителей парка "Четыре сезона", который сейчас находится на финальной стадии работ. Так, для его обслуживания появится 49 машино-мест. Всего же число парковочных мест в квартале выросло с 585 до 679.

Предлагают увеличить и площадь озеленения в парке на 5 тыс. квадратных метров (до 24,3 тыс.). Это стало возможным за счет того, что несколько административных блоков на территории "Четырех сезонов" "исчезли" из обновленного варианта проекта.

Интересно, что здание на ул. В.Т. Христенко, 1, презентовали на градсовете в феврале 2026 года. Тогда было заявлено, что на участке построят одноэтажный объект с подземным цоколем площадью 1,5 тыс. квадратных метров. Внутри разместят семь офисов и магазинов площадью от 100 до 300 квадратных метров, а также вспомогательные помещения. При этом в проекте планировки объект немного "подрос", и его площадь составила 2,9 тыс. "квадратов".