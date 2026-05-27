В Барнауле летом будут работать пять пляжей и девять открытых бассейнов
В рамках подготовки к купальному сезону в городе усилят профилактическую работу для безопасности
27 мая 2026, 14:49, ИА Амител
В летний сезон на территории Барнаула будут работать 14 объектов, где безопасно возле воды смогут одновременно отдохнуть 10 435 человек, сообщает мэрия.
«Пять открытых пляжей вместимостью 9200 человек. И девять открытых бассейнов вместимостью 1235 человек», — говорится в сообщении.
Пляжи:
- муниципальный пляж "Городской" (Правобережный тракт, 10);
- частный пляж в кемпинг-парке на оз. Пионерском (300 м от шоссе Ленточный Бор, 24);
- частный пляж на озеро Варежка (ул. Зоотехническая, 29в, р.п. Южный);
- частный пляж на Гребном канале, возле водного парка "Лапа" (Новосибирский тракт, 23);
- частный пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39).
Бассейны:
- парк-отель "Чайка" (ул. Пионерская Долина, 4);
- парк-отель "Лесные дали" (ул. Широкая Просека, 17);
- "Планета Q" (ул. Байкальская, 47);
- Pool Side (ул. Жасминная, 3);
- "Адриатика" (ул. Попова, 167);
- "Магис Спорт"" (ул. Взлетная, 25);
- спорткомплекс "Объ" (ул. Папанинцев, 96а);
- "Бонус 21" в парке развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5);
- комплекс бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина (ул. Ленинградская,7а).
«Несовершеннолетним запрещено находиться на водных объектах без лиц старше 18 лет», — предупредили в мэрии.
Напомним, в 2025 году в Барнауле было открыто для купания четыре пляжа и 11 бассейнов.
Как ранее сообщал amic.ru, администрация Барнаула утвердила "стратегию" пляжной безопасности на лето 2026 года. Защищать любителей поплавать будет целая команда органов власти разного уровня.
15:24:10 27-05-2026
и пляжный сезон-почти неделю.
15:25:48 27-05-2026
Еще бы стоимость посещения озвучили
16:56:30 27-05-2026
а в парке четыре сезона? вроде уже воду набрали
09:06:40 28-05-2026
Гость (16:56:30 27-05-2026) а в парке четыре сезона? вроде уже воду набрали... Засыпать нафиг, да парк побольше сделать
17:27:38 27-05-2026
Нудик пусть опшикают. Комаров невозможно. Там небольшая территория. Рыбачить удобно
19:56:03 27-05-2026
Pool Side (ул. Жасминная, 3);...Почему иностранный пляж?