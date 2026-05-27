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В Барнауле летом будут работать пять пляжей и девять открытых бассейнов

В рамках подготовки к купальному сезону в городе усилят профилактическую работу для безопасности

27 мая 2026, 14:49, ИА Амител

Жара. Пляж в Барнауле / Фото: из архива amic.ru
Жара. Пляж в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

В летний сезон на территории Барнаула будут работать 14 объектов, где безопасно возле воды смогут одновременно отдохнуть 10 435 человек, сообщает мэрия.

«Пять открытых пляжей вместимостью 9200 человек. И девять открытых бассейнов вместимостью 1235 человек», — говорится в сообщении.

Пляжи:

  • муниципальный пляж "Городской" (Правобережный тракт, 10);
  • частный пляж в кемпинг-парке на оз. Пионерском  (300 м от шоссе Ленточный Бор, 24);
  • частный пляж на озеро Варежка (ул. Зоотехническая, 29в, р.п. Южный);
  • частный пляж на Гребном канале, возле водного парка "Лапа" (Новосибирский тракт, 23);
  • частный пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39).

Бассейны:

  • парк-отель "Чайка" (ул. Пионерская Долина, 4);
  • парк-отель "Лесные дали" (ул. Широкая Просека, 17);
  • "Планета Q" (ул. Байкальская, 47);
  • Pool Side (ул. Жасминная, 3);
  • "Адриатика" (ул. Попова, 167);
  • "Магис Спорт"" (ул. Взлетная, 25);
  • спорткомплекс "Объ" (ул. Папанинцев, 96а);
  • "Бонус 21" в парке развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5);
  • комплекс бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина (ул. Ленинградская,7а).

«Несовершеннолетним запрещено находиться на водных объектах без лиц старше 18 лет», — предупредили в мэрии.

Напомним, в 2025 году в Барнауле было открыто для купания четыре пляжа и 11 бассейнов.

Как ранее сообщал amic.ru, администрация Барнаула утвердила "стратегию" пляжной безопасности на лето 2026 года. Защищать любителей поплавать будет целая команда органов власти разного уровня.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул пляж
       

Комментарии 6

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ага.

15:24:10 27-05-2026

и пляжный сезон-почти неделю.

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Гость

15:25:48 27-05-2026

Еще бы стоимость посещения озвучили

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Гость

16:56:30 27-05-2026

а в парке четыре сезона? вроде уже воду набрали

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Гость

09:06:40 28-05-2026

Гость (16:56:30 27-05-2026) а в парке четыре сезона? вроде уже воду набрали... Засыпать нафиг, да парк побольше сделать

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Рыбак

17:27:38 27-05-2026

Нудик пусть опшикают. Комаров невозможно. Там небольшая территория. Рыбачить удобно

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гость

19:56:03 27-05-2026

Pool Side (ул. Жасминная, 3);...Почему иностранный пляж?

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