В рамках подготовки к купальному сезону в городе усилят профилактическую работу для безопасности

27 мая 2026, 14:49, ИА Амител

Жара. Пляж в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

В летний сезон на территории Барнаула будут работать 14 объектов, где безопасно возле воды смогут одновременно отдохнуть 10 435 человек, сообщает мэрия.

«Пять открытых пляжей вместимостью 9200 человек. И девять открытых бассейнов вместимостью 1235 человек», — говорится в сообщении.

Пляжи:

муниципальный пляж "Городской" (Правобережный тракт, 10);

частный пляж в кемпинг-парке на оз. Пионерском (300 м от шоссе Ленточный Бор, 24);

частный пляж на озеро Варежка (ул. Зоотехническая, 29в, р.п. Южный);

частный пляж на Гребном канале, возле водного парка "Лапа" (Новосибирский тракт, 23);

частный пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39).

Бассейны:

парк-отель "Чайка" (ул. Пионерская Долина, 4);

парк-отель "Лесные дали" (ул. Широкая Просека, 17);

"Планета Q" (ул. Байкальская, 47);

Pool Side (ул. Жасминная, 3);

"Адриатика" (ул. Попова, 167);

"Магис Спорт"" (ул. Взлетная, 25);

спорткомплекс "Объ" (ул. Папанинцев, 96а);

"Бонус 21" в парке развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5);

комплекс бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина (ул. Ленинградская,7а).

«Несовершеннолетним запрещено находиться на водных объектах без лиц старше 18 лет», — предупредили в мэрии.

Напомним, в 2025 году в Барнауле было открыто для купания четыре пляжа и 11 бассейнов.

Как ранее сообщал amic.ru, администрация Барнаула утвердила "стратегию" пляжной безопасности на лето 2026 года. Защищать любителей поплавать будет целая команда органов власти разного уровня.