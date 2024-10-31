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В зоне СВО погиб сын заместителя директора ГТРК "Алтай"

Алексея Бондаренко вспоминают как честного и порядочного человека, верного воинскому долгу и присяге

31 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com / jinesh darji
Свеча / Фото: unsplash.com / jinesh darji

В ходе специальной военной операции погиб сын замдиректора ГТРК "Алтай" Бондаренко Галины Александровны – Бондаренко Алексей Валерьевич. Об этом сообщает Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, ГТРК "Алтай",  Алтайское отделение Союза журналистов России и КГУП газета "Алтайская правда" выражают искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.

утраты

Комментарии 4

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горожанка

10:38:07 31-10-2024

Наши соболезнования родным.
Вы воспитали настоящего ГЕРОЯ. Низкий Вам поклон.

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Гость

10:38:57 31-10-2024

Соболезнования родным и близким.

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АННА

11:43:18 31-10-2024

Соболезную Вашей утрате. Невероятно больно, за все потери.

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Владимир

15:53:27 31-10-2024

Соболезную родным и близким.Очень больно за наши потери,но иначе нельзя-сожрут!Скорее бы победа!!!

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