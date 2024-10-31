В зоне СВО погиб сын заместителя директора ГТРК "Алтай"

Алексея Бондаренко вспоминают как честного и порядочного человека, верного воинскому долгу и присяге

31 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com / jinesh darji

В ходе специальной военной операции погиб сын замдиректора ГТРК "Алтай" Бондаренко Галины Александровны – Бондаренко Алексей Валерьевич. Об этом сообщает Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, ГТРК "Алтай", Алтайское отделение Союза журналистов России и КГУП газета "Алтайская правда" выражают искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.