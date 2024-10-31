В зоне СВО погиб сын заместителя директора ГТРК "Алтай"
Алексея Бондаренко вспоминают как честного и порядочного человека, верного воинскому долгу и присяге
31 октября 2024, 10:30, ИА Амител
Свеча / Фото: unsplash.com / jinesh darji
В ходе специальной военной операции погиб сын замдиректора ГТРК "Алтай" Бондаренко Галины Александровны – Бондаренко Алексей Валерьевич. Об этом сообщает Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, ГТРК "Алтай", Алтайское отделение Союза журналистов России и КГУП газета "Алтайская правда" выражают искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.
10:38:07 31-10-2024
Наши соболезнования родным.
Вы воспитали настоящего ГЕРОЯ. Низкий Вам поклон.
10:38:57 31-10-2024
Соболезнования родным и близким.
11:43:18 31-10-2024
Соболезную Вашей утрате. Невероятно больно, за все потери.
15:53:27 31-10-2024
Соболезную родным и близким.Очень больно за наши потери,но иначе нельзя-сожрут!Скорее бы победа!!!