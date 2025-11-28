Образ должен быть ярким, но вместе с тем удобным и практичным

28 ноября 2025, 15:55, ИА Амител

Красная Огненная Лошадь / Изображение сгенерировано нейросестью GigaChat / amic.ru

До Нового года – 2026 осталось чуть больше месяца. Согласно восточному календарю, его покровительницей будет Красная Огненная Лошадь – символ свободы, движения и решительности. Один из способов "настроиться" на ритм и энергию грядущего года – выбор праздничного наряда. Поскольку Лошадь очень чувствительна к атмосфере, цветам и внутреннему состоянию человека, подобрать одежду нужно правильно.

О том, в чем лучше встречать Новый год, а что ни в коем случае нельзя надевать, – в материале amic.ru.

1 В каких нарядах лучше встречать год Красной Огненной Лошади? Хозяйка 2026-го, Красная Огненная Лошадь, любит свободу движения, уверенность и естественную красоту. Поэтому для женщин отлично подойдут легкие струящиеся платья, подчеркивающие талию платья-комбинации, платья с разрезами, слоями и воланами. Также удачным выбором будет юбка, блуза или костюм из шелка, льна и хлопка. А в сочетании с элементами из кожи или денима в образе появится баланс между выразительностью и практичностью. Дополнить образ можно аксессуарами из золота или меди, а также украшениями с камнями. Лучше всего подойдут янтарь, цитрин и гранат. Для мужчин хорошим вариантом будет брючный костюм, пиджак или рубашка из фактурного материала: бархата или вельвета. Выбирая одежду из льна или хлопка, можно сделать легкие акценты на ярком галстуке или карманном платке, а также золотых или медных запонках.

2 Какие цвета одежды подойдут для празднования 2026 года? Больше всего по вкусу Красной Лошади придется огненная палитра из следующих цветов: красный – символ уверенности и успеха;

коралловый – привлекает любовь и вдохновение;

алый – дает энергию лидерства и страсти;

терракотовый – привлекает стабильность и денежный поток;

оранжевый – символ радости и творчества;

золотой – принесет богатство и благополучие;

медный – дает энергетику власти и устойчивости. Огненную энергию усиливают цвета, связанные с деревом. Это изумрудный, зеленый, оливковый и древесно-коричневый. Такие цвета подойдут тем, кому слишком яркая палитра кажется вызывающей.

3 В чем нельзя праздновать год Красной Огненной Лошади? Для празднования 2026 года не подойдут слишком узкие, строгие, сковывающие платья и костюмы. Лошадь не любит скованности и чрезмерной формальности. Кроме того, при выборе одежды лучше избегать холодных оттенков. Это синий, бирюзовый, аквамарин, стальной, серебристый и холодный серый. Такие цвета относятся к стихии воды и металла – они "гасят" огонь и ослабляют удачу.