Красная Огненная Лошадь / Изображение сгенерировано нейросестью GigaChat / amic.ru
До Нового года – 2026 осталось чуть больше месяца. Согласно восточному календарю, его покровительницей будет Красная Огненная Лошадь – символ свободы, движения и решительности. Один из способов "настроиться" на ритм и энергию грядущего года – выбор праздничного наряда. Поскольку Лошадь очень чувствительна к атмосфере, цветам и внутреннему состоянию человека, подобрать одежду нужно правильно.
О том, в чем лучше встречать Новый год, а что ни в коем случае нельзя надевать, – в материале amic.ru.
В каких нарядах лучше встречать год Красной Огненной Лошади?
Хозяйка 2026-го, Красная Огненная Лошадь, любит свободу движения, уверенность и естественную красоту. Поэтому для женщин отлично подойдут легкие струящиеся платья, подчеркивающие талию платья-комбинации, платья с разрезами, слоями и воланами. Также удачным выбором будет юбка, блуза или костюм из шелка, льна и хлопка. А в сочетании с элементами из кожи или денима в образе появится баланс между выразительностью и практичностью. Дополнить образ можно аксессуарами из золота или меди, а также украшениями с камнями. Лучше всего подойдут янтарь, цитрин и гранат.
Для мужчин хорошим вариантом будет брючный костюм, пиджак или рубашка из фактурного материала: бархата или вельвета. Выбирая одежду из льна или хлопка, можно сделать легкие акценты на ярком галстуке или карманном платке, а также золотых или медных запонках.
Какие цвета одежды подойдут для празднования 2026 года?
Больше всего по вкусу Красной Лошади придется огненная палитра из следующих цветов:
- красный – символ уверенности и успеха;
- коралловый – привлекает любовь и вдохновение;
- алый – дает энергию лидерства и страсти;
- терракотовый – привлекает стабильность и денежный поток;
- оранжевый – символ радости и творчества;
- золотой – принесет богатство и благополучие;
- медный – дает энергетику власти и устойчивости.
Огненную энергию усиливают цвета, связанные с деревом. Это изумрудный, зеленый, оливковый и древесно-коричневый. Такие цвета подойдут тем, кому слишком яркая палитра кажется вызывающей.
В чем нельзя праздновать год Красной Огненной Лошади?
Для празднования 2026 года не подойдут слишком узкие, строгие, сковывающие платья и костюмы. Лошадь не любит скованности и чрезмерной формальности.
Кроме того, при выборе одежды лучше избегать холодных оттенков. Это синий, бирюзовый, аквамарин, стальной, серебристый и холодный серый. Такие цвета относятся к стихии воды и металла – они "гасят" огонь и ослабляют удачу.
А какую прическу и макияж можно сделать к Новому году?
Прическа, которая гармонируют с огненной стихией Лошади, должны быть динамичной, но в то же время утонченной. Так, для встречи 2026 года подойдут мягкие, крупные голливудские локоны или волны. Стильным и мощным жестом в сторону хозяйки года будет гладкий конский хвост. Также подойдет слегка распущенный, с выбивающимися прядями пучок. В качестве акцента в него можно добавить шпильки в оттенках золота и меди.
Энергетику Огненной Лошади поддержит акцентный макияж. Для глаз хорошо подойдут золотые, медные бронзовые и красновато-коричневые тени. А еще можно поэкспериментировать: сделать тонкую красную стрелку или нанести на веки золотые блестки. Если вы хотите подчеркнуть губы, отдайте предпочтение красной или терракотовой помаде. Но если губы будут яркими, то макияж глаз лучше сделать более спокойным, чтобы не выглядеть вульгарно.
А еще Лошадь любит сияние. Чтобы сделать кожу теплой и живой, можно нанести золотистый хайлайтер или бронзер легкого солнечного оттенка.
16:54:31 28-11-2025
в сбруе и под седлом
21:16:44 28-11-2025
Год Лошади начнётся 17 февраля 2026 г. Наш Новый год 1 января - переходный период от деревянного Змея к огненной Лошади. Встречать нужно в зелёно-красном. Поговорка: "Пьяница любит горькое и солёное, а дурак красное да зелёное". Когда нет своих традиций и перенимаем у соседей, тогда нужно накрыть стол и нарядиться согласно русской поговорке.
22:32:55 28-11-2025
этоактуально для буддистов, кто верует в учения будды и соответственно поклоняется животным, которые в определенном порядке приходили, когда будда их призвал перед своим переходом в нирвану. При чем тут такое массовое рекламирование этой веры - в России??! кто то объясните, зачем делается продвижение иноверцев? в угоду Китаю?
08:07:48 03-12-2025
2026-й по славянскому тотемному кругу называют годом Притаившегося Люта (волка) — образа, который близок к волчьему началу: внимательного, скрытного и готового к внезапному рывку.