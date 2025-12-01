Кстати, почти все самые дорогие места, которые мы рассмотрели, уже забронированы

01 декабря 2025, 13:05, ИА Амител

Amic.ru изучил цены на новогодние праздники в отелях и на базах отдыха в Алтайском крае и Республике Алтай. Гостям предлагают изысканные ужины, шоу-программы, расслабляющую баню и развлечения для детей. Кстати, самые дорогие места уже забронированы. Сколько стоит провести Новый год в топовых локациях? Делимся обзором на цены.

Манжерок. Все номера в новогоднюю ночь и первую неделю 2026 года уже забронированы. Осталось только семейное шале за 600 тыс. рублей в сутки.

Но на праздник в рестораны (их на курорте несколько) можно прийти и без проживания в отеле. Цены от 55 тыс. до 120 тыс. рублей с человека за банкет и развлекательную программу. В ресторане "Панорама 1020" и зале "Арнебия" обещают выступление группы Uma2rman. Большинство столов тоже уже забронировано.

Также без проживания отметить Новый год можно в Grand Chalet Altay. Новогодний фуршет и программа обойдутся в 53 тыс. рублей для взрослых и 37 тыс. рублей для детей. Цены за проживание начинаются от 79 тыс. рублей за две ночи.

"Чепош Парк" предлагает проживание от трех дней в период с 30 декабря по 2 января. Самый дешевый номер будет стоить почти 80 тыс. рублей. Новогодний банкет в ресторане обойдется в 25 тыс. рублей с человека, а ужин в домике – в 15 тыс. рублей.

Глэмпинг "Айвенго" также предлагает проживание от трех суток, на это время доступны домики от 102 тыс. рублей. В программу включены завтраки, лепка пельменей, общая баня и поздравление от Деда Мороза. За новогодний ужин в ресторане нужно внести дополнительный депозит 6000 рублей за каждого взрослого и 4000 рублей за ребенка.

Отметить новогоднюю ночь на Алтае можно и поскромнее. О "бюджетных" предложениях amic.ru расскажет в следующем обзоре.

Ранее amic.ru выяснил, что в Барнауле нет предновогоднего ажиотажа, который наблюдался последние годы. Если раньше барнаульцы и гости города бронировали объекты на новогоднюю ночь летом, то сейчас треть вариантов на 30 декабря – 1 января остаются свободными. Кстати, в 2024 году аренда "новогодних" коттеджей дорожала в Барнауле до 150 тыс. рублей.