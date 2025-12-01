До 600 тысяч рублей за номер. Сколько стоит отдохнуть в новогоднюю ночь на Алтае
Кстати, почти все самые дорогие места, которые мы рассмотрели, уже забронированы
01 декабря 2025
Amic.ru изучил цены на новогодние праздники в отелях и на базах отдыха в Алтайском крае и Республике Алтай. Гостям предлагают изысканные ужины, шоу-программы, расслабляющую баню и развлечения для детей. Кстати, самые дорогие места уже забронированы. Сколько стоит провести Новый год в топовых локациях? Делимся обзором на цены.
Манжерок. Все номера в новогоднюю ночь и первую неделю 2026 года уже забронированы. Осталось только семейное шале за 600 тыс. рублей в сутки.
Но на праздник в рестораны (их на курорте несколько) можно прийти и без проживания в отеле. Цены от 55 тыс. до 120 тыс. рублей с человека за банкет и развлекательную программу. В ресторане "Панорама 1020" и зале "Арнебия" обещают выступление группы Uma2rman. Большинство столов тоже уже забронировано.
Также без проживания отметить Новый год можно в Grand Chalet Altay. Новогодний фуршет и программа обойдутся в 53 тыс. рублей для взрослых и 37 тыс. рублей для детей. Цены за проживание начинаются от 79 тыс. рублей за две ночи.
"Чепош Парк" предлагает проживание от трех дней в период с 30 декабря по 2 января. Самый дешевый номер будет стоить почти 80 тыс. рублей. Новогодний банкет в ресторане обойдется в 25 тыс. рублей с человека, а ужин в домике – в 15 тыс. рублей.
Глэмпинг "Айвенго" также предлагает проживание от трех суток, на это время доступны домики от 102 тыс. рублей. В программу включены завтраки, лепка пельменей, общая баня и поздравление от Деда Мороза. За новогодний ужин в ресторане нужно внести дополнительный депозит 6000 рублей за каждого взрослого и 4000 рублей за ребенка.
Отметить новогоднюю ночь на Алтае можно и поскромнее. О "бюджетных" предложениях amic.ru расскажет в следующем обзоре.
Ранее amic.ru выяснил, что в Барнауле нет предновогоднего ажиотажа, который наблюдался последние годы. Если раньше барнаульцы и гости города бронировали объекты на новогоднюю ночь летом, то сейчас треть вариантов на 30 декабря – 1 января остаются свободными. Кстати, в 2024 году аренда "новогодних" коттеджей дорожала в Барнауле до 150 тыс. рублей.
Ну так то совсем не дорого стало.
Я вот немного подкоплю, еще лет 40 , и сьезжу. "Спасибо тебе греф", что сделал отдых в горном алтае таким диковинным.
13:59:52 01-12-2025
айтишники, замещатели, депутатствующие запретители, у кого там ее деньжонки есть? бюджето-госзакупщики, вот им и миллион по плечу.
а мы дружно помним времена когда могли 5 человек могли по 5 тр скинуться хорошо на выходных отдохнуть.
15:03:28 01-12-2025
Амик, лучше бы написали когда бархатный сезон в Манжероке. В какой день недели меньше народу, и весь день на склоне вельвет. Какие будут открыты в этом году новые трассы. Какие трассы ещё будут строить. Это значимо. А кинуть кость в общество это манипуляция и провакация. Конечно сейчас хейтеры понабегут, кто себе это может позволить и тд. Но курорт на самом деле классный, трасы для лыжников огонь. Я лично лучше из Барнаула буду ездить в Манжерок, чем в Шерегеш. Кстати иногда в кабинках на курорте можно встретить очень интересных, умных людей и за 2-3 минуты пока вас поднимают на вершину поговорить об интересных вещах. Сберу спасибо, Греф красавчег, крутой курорт сделал)
15:15:03 01-12-2025
Гость (15:03:28 01-12-2025) Амик, лучше бы написали когда бархатный сезон в Манжероке. В... залогиньтесь, Герасим
15:28:25 01-12-2025
Гость (15:15:03 01-12-2025) залогиньтесь, Герасим... Герман)) Герасим был с Мумой😅
15:15:34 01-12-2025
Гость (15:03:28 01-12-2025) Амик, лучше бы написали когда бархатный сезон в Манжероке. В... Курорт может и классный, а греф тут при чем? Он там хоть гвоздь один прибил? Все на наши деньги и деньги государства, только вот если бы государство построило, ценник явно меньше был бы
07:54:49 02-12-2025
Гость (15:15:34 01-12-2025) Курорт может и классный, а греф тут при чем? Он там хоть гво... Ну так то да, сбер себе прикупил курорт, а греф его председатель правления. А так он ну совсем ни при чём.
15:20:52 01-12-2025
Жуйте свое новогоднее аливье у себя на кухне с самогоночкой ,а эти турысты пусть свои миллионы тратят на икру в манжероке .Никакой разницы - дома даже и лучше.Всех с наступающим - здоровья и не вешать нос.
16:18:42 01-12-2025
МанЖИРок -)))