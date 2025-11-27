Новогодний вайб. Рынок "арендных" коттеджей в Барнауле и пригороде "помолодел" и подешевел

За год число объектов, сдающихся посуточно, резко выросло

27 ноября 2025, 10:10, ИА Амител

Коттедж / Изображение сгенерировано нейросетью

Количество домов и коттеджей, которые сдают в аренду в Барнауле и пригороде, выросло почти на 30%. Если в 2024-м насчитывали около 50 вариантов, то сейчас – около 70. База пополнилась благодаря новым объектам: это небольшие (часто – модульные и каркасные) дома с современным ремонтом и полным бытовым наполнением. Риелторы отмечают: спрос на эти объекты высок, а потому коттеджи-гиганты, построенные в 90-х и 2000-х (с ремонтом тех же лет), сильно "просели" и вынуждены снижать цены. В том числе – на новогодние праздники.

Меньше и популярнее

Предновогоднего ажиотажа, который наблюдался последние годы, нет. Если раньше барнаульцы и гости города бронировали объекты на новогоднюю ночь летом, сейчас треть вариантов на 30 декабря – 1 января остаются свободными.

Риелтор Евгения Панова сообщила amic.ru: спрос сохранился примерно на уровне прошлых лет, но за счет новых объектов он "растекся". Число желающих арендовать на новогодние праздники дом на земле примерно одинаковое из года в год, многие выбирают уже знакомые варианты. Но недавно вышедшие на рынок объекты немного перетянули внимание арендаторов.

«Рынок домов, которые сдаются посуточно, действительно подрос: кто-то целенаправленно возводил объекты для последующей аренды, кто-то – под себя, но обстоятельства заставили уйти в аренду. Эти объекты компактные, с благоустроенной территорией, хорошим ремонтом, мебелью и техникой. Разумеется, спрос на них высокий. Коттеджи 150-200 "квадратов" и более проигрывают им: компании 20–30 человек собираются редко, а для 5–10 человек это нерациональная площадь», – сообщил эксперт.

Изменение рынка и конкуренция за арендатора привели к снижению цен. Сейчас самый дорогой объект в базе объявлений стоит 130 тыс. рублей в сутки. За эту сумму арендаторы получат трехэтажный дом 600 квадратных метров. Внутри – восемь номеров, сауна, хаммам, теплый бассейн с гидросистемами, фитобочка. При этом в 2021–2023 годах самые дорогие объекты сдавали от 150 тыс. рублей в сутки.

Кстати, по словам риелтора, длинные новогодние каникулы (12 дней) слегка охладили спрос на рынке: вместо двух-трехдневного отдыха в коттедже горожане выбирают туры в другие города и страны.

"Требования" сторон

Арендаторы, подбирая объект, опираются не только на цену, но и локацию, и "наполнение". Так, барнаульцы предпочитают объекты с хорошим ремонтом. Наличие бассейна, сауны, бани, зоны барбекю только подогревает интерес арендаторов. Также барнаульцы, снимающие коттеджи, ценят вид из окна, благоустроенную территорию, где можно разместить автомобили.

Среди требований арендодателей – предоплата и страховой депозит, который возвращается при выезде. Многие отказываются пускать гостей с домашними животными, устанавливают лимит по количеству проживающих (либо просят дополнительную оплату за каждого "лишнего" гостя), большинство запрещают курить в помещении. Если объект расположен в черте города, нередко собственники прописывают в договоре, что шуметь после 22:00 нельзя.

«Аренда коттеджей на Новый год и другие праздники, выходные, дни рождения и свадьбы – популярная услуга. Но важно помнить, что арендатор и арендодатель обязательно должны заключить договор, в котором будут прописаны права и обязанности сторон, запреты, а также пути решения конфликтных ситуаций», – отметила Евгения Панова.