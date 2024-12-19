"Важно сохранить". Глава Барнаула поручил сделать Крытый рынок собственностью города
Ранее владелец комплекса решил выставить его на торги и "разогнать" работающих там предпринимателей
19 декабря 2024, 14:24, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе очередного совещания по вопросу закрытия Крытого рынка заявил о необходимости сохранения объекта, сообщает мэрия.
Напомним, 13 декабря собственник рынка МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай вручил уведомления о расторжении ранее заключенных договоров аренды индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые работают на рынке. После этого арендаторы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой "спасти малый бизнес". В администрации города сообщили, что собственник рынка своевременно не уведомил власти о своем решении.
"Для города важно сохранить рынок, который исторически сложился в этом микрорайоне, сохранить рабочие места", – подчеркнул Франк.
Глава Барнаула поручил проработать с Росимуществом вопрос передачи рынка в муниципальную собственность, а также разместить предпринимателей на свободных торговых местах на аналогичных рынках и ярмарках города.
По словам представителей Росимущества, согласно действующему законодательству здание рынка должно быть выставлено на торги. Кроме того, обслуживающая организация прекращает свою работу по обеспечению деятельности комплекса в конце декабря, поэтому функционирование объекта не представляется возможным.
14:35:27 19-12-2024
а что так можно было???
14:43:39 19-12-2024
Так рынок и был в городской собственности, теперь его обратно выкупать, но уже дороже?
14:51:56 19-12-2024
Гость (14:43:39 19-12-2024) Так рынок и был в городской собственности, теперь его обратн... ну вот, всё верно понимаете.
15:00:50 19-12-2024
Гость (14:43:39 19-12-2024) Так рынок и был в городской собственности, теперь его обратн... Не выкупить, а передать в собственность администрации. Догоняете?
15:03:07 19-12-2024
Гость (14:43:39 19-12-2024) Так рынок и был в городской собственности, теперь его обратн... МТУ Росимущества это федеральная контора, если по простому - рынок в собственности у москвичей
15:26:40 19-12-2024
Вот интересно, а если бы сегодня не было прямой линии как все повернулось?
15:30:41 19-12-2024
Игру в наперстки напоминает...здание рынка должно быть выставлено на торги...организация прекращает свою работу по обеспечению деятельности комплекса...видимо в "свои руки" хотели "приватизировать", но что то пошло не так.