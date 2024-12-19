"Важно сохранить". Глава Барнаула поручил сделать Крытый рынок собственностью города

Ранее владелец комплекса решил выставить его на торги и "разогнать" работающих там предпринимателей

19 декабря 2024, 14:24, ИА Амител

Вячеслав Франк провел совещание по Крытому рынку / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе очередного совещания по вопросу закрытия Крытого рынка заявил о необходимости сохранения объекта, сообщает мэрия.

Напомним, 13 декабря собственник рынка МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай вручил уведомления о расторжении ранее заключенных договоров аренды индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые работают на рынке. После этого арендаторы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой "спасти малый бизнес". В администрации города сообщили, что собственник рынка своевременно не уведомил власти о своем решении.

"Для города важно сохранить рынок, который исторически сложился в этом микрорайоне, сохранить рабочие места", – подчеркнул Франк.

Глава Барнаула поручил проработать с Росимуществом вопрос передачи рынка в муниципальную собственность, а также разместить предпринимателей на свободных торговых местах на аналогичных рынках и ярмарках города.

По словам представителей Росимущества, согласно действующему законодательству здание рынка должно быть выставлено на торги. Кроме того, обслуживающая организация прекращает свою работу по обеспечению деятельности комплекса в конце декабря, поэтому функционирование объекта не представляется возможным.