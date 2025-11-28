Ехать в сильную метель в принципе не стоит, однако если уж водитель пошел на это, он должен знать несколько важных рекомендаций

Фото сгенерировано нейросетью GigaChat

Погода на улицах региона ухудшается, все чаще идут снег и метели, а на проезжей части образовывается снежный накат. Для водителей такие условия особенно сложны, ведь автомобиль может занести, он может застрять в сугробе, и вероятность ДТП из-за плохой видимости увеличивается. Amic.ru рассказывает, стоит ли вообще выезжать на автомобиле в метель и какие правила езды в снегопад нужно знать.

Стоит ли выезжать в метель?

В сильный снегопад водить автомобиль Госавтоинспекция не рекомендует вообще никому (особенно за пределами населенных пунктов), так как в такую погоду сложно удерживать управление, видимость ухудшается и возрастает вероятность аварии. Поэтому лучше остаться дома и переждать непогоду, а если избежать поездки нельзя, стоит воспользоваться альтернативным транспортом – например, железнодорожным. Тем более в снегопад не стоит выезжать неопытным водителям с детьми или с полным салоном пассажиров. Если сильный снегопад застал вас в дороге, лучше остановиться в местах придорожного сервиса, в целях исключения помех для техники, выполняющей дорожные работы, а также переждать непогоду.

Фото сгенерировано нейросетью GigaChat

Если поездка неизбежна, что должен предусмотреть водитель?

Если поездку отложить нельзя, то Госавтоинспекция советует подготовить и проверить авто. Техническое состояние транспортного средства должно быть исправным, стеклоочистители и световые приборы – в рабочем состоянии, а типы шин – обязательно соответствовать времени года и климатическим особенностям региона. Также стекла и зеркала нужно полностью очистить от снега и льда. Рекомендуется включить все обогревы и обдувы. На случай, если машина застрянет, лучше иметь с собой лопату и что-то, что можно подложить под колеса – например, кусок брезента или старый автомобильный коврик.

Кроме стандартных предметов (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного троса, сигнального жилета, запасного колеса и домкрата), в непогоду в дальней поездке с собой должна быть теплая одежда, заряженный телефон, фонарик на батарейках и провода для "прикуривания" автомобиля. Также лучше иметь с собой скребок для стекла и щетку, советуют в Госавтоинспекции.

В МЧС советуют после выезда с парковки нажать на педаль тормоза автомобиля на свободном участке дороги и посмотреть, все ли колеса начинают торможение.

Фото сгенерировано нейросетью GigaChat

Как управлять машиной в снегопад?

Управлять автомобилем всегда, а особенно в снегопад, нужно с повышенным вниманием. При управлении машиной в период снегопада водителю следует соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями из-за плохой видимости и снежного наката. При выпадении осадков лучше вообще снизить скорость до минимума. Водители должны выбирать скорость в зависимости от дорожных условий, с соблюдением скоростного режима, предписанного дорожными знаками. Рекомендуется снижать скорость до значений, указанных на знаках (обычно не более 40 км/ч или 60 км/ч в зависимости от типа дороги), а в повороты входить на минимальной скорости и с постоянным тяговым усилием, не тормозя на вираже.

В сложных погодных условиях рекомендуется плавно перестраиваться, притормаживать перед поворотами, внимательнее смотреть по сторонам. Сильно выкручивать руль, резко газовать или тормозить не стоит – все рекомендуется делать плавно, так как резкие движения при управлении авто могут привести к заносу. При торможении лучше постепенно притормаживать, прерывисто нажимать на педаль тормоза.

Даже когда снег только начинает идти, рекомендуется включить противотуманные фары. А при сильном снегопаде лучше двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Однако дальний свет включать не стоит, так как он отражается от снежинок и может ослепить водителя.

Фото: amic.ru

На загородных автодорогах стоит держаться подальше от большегрузов, так как они поднимают снег с обочин, и видимость уменьшается еще сильнее.

Пытаться преодолеть снежные заносы тоже не стоит. В таком случае лучше остановиться и укрыть машину со стороны радиатора.

Занесенные снегом загородные дороги могут вызвать полную дезориентацию на местности. Поэтому при выходе из автомобиля в метель не отдаляйтесь от него за пределы видимости, а также надевайте световозвращающий жилет.

Что делать в случае заноса?

На скользкой дороге в метель машину легко может занести. Чаще всего автомобили заносит при выходе из колеи, на обгонах и перестроении обратно в полосу.

Даже опытный водитель не сможет в таком случае предугадать, как поведет себя автомобиль. Госавтоинспекция советует при заносе ни в коем случае резко не тормозить, повернуть руль в сторону заноса, а не обратно. Стоит попробовать перейти на повышенную передачу, если у вас автомобиль с механической коробкой передач. Кроме того, на переднеприводных транспортных средствах необходимо нажать на педаль газа, а на заднеприводных – несколько раз прерывисто нажать на тормоз.

Фото сгенерировано нейросетью GigaChat

Что делать, если в метель на трассе случилась непредвиденная ситуация?

Если на трассе во время метели с автомобилем случилась непредвиденная ситуация (например, поломка, "снежный плен"), то нужно сообщить службам экстренного реагирования. Можно обратиться к спасателям, сотрудникам Госавтоинспекции, указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек, их возраст, наличие пострадавших, сообщить контактные данные – свои и близких. При этом рекомендуется экономить заряд батареи, а двигатель периодически прогревать. Когда двигатель работает, следует приоткрывать окно, чтобы в салон проникал воздух. Машину на длительную остановку стоит ставить против ветра, чтобы выхлопные газы не попали в приоткрытые окна. Также нужно следить за тем, чтобы выхлопная труба не покрылась наледью и ее не замело снегом.

Если вы стоите на трассе в метель, то надо периодически выходить из автомобиля и разгребать снег, чтобы не остаться под ним погребенным и чтобы вас смогли увидеть.

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов обращать особое внимание на дорожную обстановку и погодные условия. При планировании поездок на дальние расстояния следует заранее изучить прогноз погоды, маршрут движения, определить возможные пути объезда или, по возможности, вообще отказаться от длительных поездок на автомобиле. Частое выпадение смешанных форм осадков ограничивают видимость и сцепление с дорогой, поэтому за рулем следует быть предельно внимательными. Снижение скорости и увеличение дистанции помогут вам избежать аварийных ситуаций. В случае чрезвычайной ситуации на дороге, просьба обращаться по телефонам 112 либо 110», ­– обращается к участникам дорожного движения краевая Госавтоинспекция.

