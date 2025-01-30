Важный замминистра алтайского Минсоцзащиты покидает свой пост
С должности увольняется Оксана Кудинова, которая также возглавляла управление Минсоцзащиты по социальным выплатам и обеспечению деятельности
30 января 2025, 07:49, ИА Амител
Замминистра социальной защиты Алтайского края Оксана Кудинова покидает свой пост. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на инсайдеров.
"В министерстве подтвердили данную информацию, уточнив, что Кудинова написала заявление по собственному желанию об увольнении с 30 января. Причины она не указывала", – уточнили в издании.
Оксана Кудинова также возглавляла управление Минсоцзащиты по социальным выплатам и обеспечению деятельности.
Помимо этого, источники сообщили "Толку", что Кудинова курировала несколько крупных либо "политически" важных направлений работы министерства, например, заключение социальных контрактов. Ее уход якобы оценивают как серьезную потерю для алтайского Минсоцзащиты.
08:00:09 30-01-2025
А причина то какая?
08:11:34 30-01-2025
Итит (08:00:09 30-01-2025) А причина то какая? ... Причины она не указывала ---- я тоже заподозрил неладное
08:18:19 30-01-2025
Итит (08:00:09 30-01-2025) А причина то какая? ... Тебе же написали-по собственному желанию... Аргентина?
08:06:03 30-01-2025
Курировала контракты!
Почуяла что за какие-то контракты могут спросить... Так я понимаю...
08:07:52 30-01-2025
Умные (важные) чиновники заранее покидают корабль, не то что всякие там шило менцевы...
08:47:47 30-01-2025
К посадке готовят?
09:01:07 30-01-2025
В конце прошлого года была комплексная проверка всех структур власти ( как обычно проверяли группой из кремля расход бюджета ).И ряд структур " попали под колпак".Говорят что еще будут увольнения.
09:20:47 30-01-2025
Там много странного. Например в инстаграмм запрещенном пиарят себя. Некоторым можно?
09:44:45 30-01-2025
А ге обещанная индексация бюджетникам?
11:32:05 30-01-2025
Рома (09:44:45 30-01-2025) А ге обещанная индексация бюджетникам? ...
По бумагам-же отчитались, и то хорошо ...
09:53:11 30-01-2025
116 учреждений социальной защиты, не считая главных дармоедов - Министерство. Социальный (пенсионный) фонд, МСЭ. Разогнать и деньги на всё найдутся.
10:05:49 30-01-2025
Гость (09:53:11 30-01-2025) 116 учреждений социальной защиты, не считая главных дармоедо... Так пенсионный вроде как закрыли? Не?
09:54:50 30-01-2025
Какая зп у министра? Что в инсте светятся? Все?
10:17:32 30-01-2025
Гость (09:54:50 30-01-2025) Какая зп у министра? Что в инсте светятся? Все?... так еще и строго следят, за теми кто лайкнул и кто не лайкнул, с соответствующими последствиями...
10:06:18 30-01-2025
Профи и самостоятельные люди не ко двору слабому министру!
10:20:53 30-01-2025
Не удивлюсь, если через некоторое время эта мадам станет фигурантом какого то расследования.
10:21:56 30-01-2025
Один знакомый только в Москве в соцзащите работал, убежал быстро. Сказал что там воруют в таких масштабах и пока не повешали на него решил свалить.
10:50:58 30-01-2025
Не собирайте ерунду, думайте позитивней.
11:18:20 30-01-2025
Самый грамотный и адекватный руководитель...
11:20:39 30-01-2025
Хватит писать свои домыслы. Идите работать!
11:45:35 30-01-2025
видимо была проверка, комплексная, по итогам предложили написать.
может еще новости появятся, интересные.
про инсту конечно занятно ))) все сидят через впн.
вы или блок снимайте уже, ну смысл?, или хотя бы чиновников за это прессуйте, будьте последовательны-то
12:06:58 30-01-2025
Боже! Теперь понятно кто пишет комментарии к статьям! Люди Вам нечем заняться? Зачем обливаете грязью человека и пишите свои глупые домыслы? Оксана Анатольевна грамотный руководитель, с ней очень комфортно было работать. Прежде чем писать-думайте!
12:26:08 30-01-2025
Гость (12:06:58 30-01-2025) Боже! Теперь понятно кто пишет комментарии к статьям! Люди В... Таким думать нечем! Нет анатомического субстрата!
14:37:00 30-01-2025
Гость (12:06:58 30-01-2025) Боже! Теперь понятно кто пишет комментарии к статьям! Люди В... не айс
20:32:37 30-01-2025
Гость (12:06:58 30-01-2025) Боже! Теперь понятно кто пишет комментарии к статьям! Люди В... Теперь понятно, чем заняты коллеги Оксаны Анатольевны! Вместо работы сидят в Амител и строчат комменты, обзывают всех! Стиль "работы" налицо! Даже здесь не стесняетесь писать в неподобающем для чиновников стиле. Хотя для вас разработан специальный кодекс поведения. А вы нарушаете профессиональную этику. Видно, уволенная так же себя вела.
07:47:01 31-01-2025
Гость (20:32:37 30-01-2025) Теперь понятно, чем заняты коллеги Оксаны Анатольевны! Вмест... Вас кто то обидел?
11:51:30 31-01-2025
Я думаю всплывёт после 1 февраля в другой должности
11:52:29 31-01-2025
Я думаю всплывёт после 1 февраля в другой должности