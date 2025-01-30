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Важный замминистра алтайского Минсоцзащиты покидает свой пост

С должности увольняется Оксана Кудинова, которая также возглавляла управление Минсоцзащиты по социальным выплатам и обеспечению деятельности

30 января 2025, 07:49, ИА Амител

Оксана Кудинова / Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края
Оксана Кудинова / Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Замминистра социальной защиты Алтайского края Оксана Кудинова покидает свой пост. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на инсайдеров.

"В министерстве подтвердили данную информацию, уточнив, что Кудинова написала заявление по собственному желанию об увольнении с 30 января. Причины она не указывала", – уточнили в издании.

Оксана Кудинова также возглавляла управление Минсоцзащиты по социальным выплатам и обеспечению деятельности.

Помимо этого, источники сообщили "Толку", что Кудинова курировала несколько крупных либо "политически" важных направлений работы министерства, например, заключение социальных контрактов. Ее уход якобы оценивают как серьезную потерю для алтайского Минсоцзащиты.

Барнаул соцзащита

Комментарии 28

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Итит

08:00:09 30-01-2025

А причина то какая?

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Гость

08:11:34 30-01-2025

Итит (08:00:09 30-01-2025) А причина то какая? ... Причины она не указывала ---- я тоже заподозрил неладное

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Гость

08:18:19 30-01-2025

Итит (08:00:09 30-01-2025) А причина то какая? ... Тебе же написали-по собственному желанию... Аргентина?

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Гость

08:06:03 30-01-2025

Курировала контракты!
Почуяла что за какие-то контракты могут спросить... Так я понимаю...

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Антон воронов

08:07:52 30-01-2025

Умные (важные) чиновники заранее покидают корабль, не то что всякие там шило менцевы...

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Гость

08:47:47 30-01-2025

К посадке готовят?

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гость

09:01:07 30-01-2025

В конце прошлого года была комплексная проверка всех структур власти ( как обычно проверяли группой из кремля расход бюджета ).И ряд структур " попали под колпак".Говорят что еще будут увольнения.

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Консул

09:20:47 30-01-2025

Там много странного. Например в инстаграмм запрещенном пиарят себя. Некоторым можно?

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Рома

09:44:45 30-01-2025

А ге обещанная индексация бюджетникам?

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АлтГУ

11:32:05 30-01-2025

Рома (09:44:45 30-01-2025) А ге обещанная индексация бюджетникам? ...
По бумагам-же отчитались, и то хорошо ...

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Гость

09:53:11 30-01-2025

116 учреждений социальной защиты, не считая главных дармоедов - Министерство. Социальный (пенсионный) фонд, МСЭ. Разогнать и деньги на всё найдутся.

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Гость

10:05:49 30-01-2025

Гость (09:53:11 30-01-2025) 116 учреждений социальной защиты, не считая главных дармоедо... Так пенсионный вроде как закрыли? Не?

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Гость

09:54:50 30-01-2025

Какая зп у министра? Что в инсте светятся? Все?

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тошА

10:17:32 30-01-2025

Гость (09:54:50 30-01-2025) Какая зп у министра? Что в инсте светятся? Все?... так еще и строго следят, за теми кто лайкнул и кто не лайкнул, с соответствующими последствиями...

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Ашот

10:06:18 30-01-2025

Профи и самостоятельные люди не ко двору слабому министру!

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Гость

10:20:53 30-01-2025

Не удивлюсь, если через некоторое время эта мадам станет фигурантом какого то расследования.

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Гость

10:21:56 30-01-2025

Один знакомый только в Москве в соцзащите работал, убежал быстро. Сказал что там воруют в таких масштабах и пока не повешали на него решил свалить.

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Промитей

10:50:58 30-01-2025

Не собирайте ерунду, думайте позитивней.

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Гость

11:18:20 30-01-2025

Самый грамотный и адекватный руководитель...

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Гость

11:20:39 30-01-2025

Хватит писать свои домыслы. Идите работать!

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Гость

11:45:35 30-01-2025

видимо была проверка, комплексная, по итогам предложили написать.
может еще новости появятся, интересные.
про инсту конечно занятно ))) все сидят через впн.
вы или блок снимайте уже, ну смысл?, или хотя бы чиновников за это прессуйте, будьте последовательны-то

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Гость

12:06:58 30-01-2025

Боже! Теперь понятно кто пишет комментарии к статьям! Люди Вам нечем заняться? Зачем обливаете грязью человека и пишите свои глупые домыслы? Оксана Анатольевна грамотный руководитель, с ней очень комфортно было работать. Прежде чем писать-думайте!

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Гость

12:26:08 30-01-2025

Гость (12:06:58 30-01-2025) Боже! Теперь понятно кто пишет комментарии к статьям! Люди В... Таким думать нечем! Нет анатомического субстрата!

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Гость

14:37:00 30-01-2025

Гость (12:06:58 30-01-2025) Боже! Теперь понятно кто пишет комментарии к статьям! Люди В... не айс

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Гость

20:32:37 30-01-2025

Гость (12:06:58 30-01-2025) Боже! Теперь понятно кто пишет комментарии к статьям! Люди В... Теперь понятно, чем заняты коллеги Оксаны Анатольевны! Вместо работы сидят в Амител и строчат комменты, обзывают всех! Стиль "работы" налицо! Даже здесь не стесняетесь писать в неподобающем для чиновников стиле. Хотя для вас разработан специальный кодекс поведения. А вы нарушаете профессиональную этику. Видно, уволенная так же себя вела.

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Гость

07:47:01 31-01-2025

Гость (20:32:37 30-01-2025) Теперь понятно, чем заняты коллеги Оксаны Анатольевны! Вмест... Вас кто то обидел?

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Татьяна

11:51:30 31-01-2025

Я думаю всплывёт после 1 февраля в другой должности

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Татьяна

11:52:29 31-01-2025

Я думаю всплывёт после 1 февраля в другой должности

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