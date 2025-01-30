Важный замминистра алтайского Минсоцзащиты покидает свой пост

С должности увольняется Оксана Кудинова, которая также возглавляла управление Минсоцзащиты по социальным выплатам и обеспечению деятельности

30 января 2025, 07:49, ИА Амител

Оксана Кудинова / Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Замминистра социальной защиты Алтайского края Оксана Кудинова покидает свой пост. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на инсайдеров.

"В министерстве подтвердили данную информацию, уточнив, что Кудинова написала заявление по собственному желанию об увольнении с 30 января. Причины она не указывала", – уточнили в издании.

Оксана Кудинова также возглавляла управление Минсоцзащиты по социальным выплатам и обеспечению деятельности.

Помимо этого, источники сообщили "Толку", что Кудинова курировала несколько крупных либо "политически" важных направлений работы министерства, например, заключение социальных контрактов. Ее уход якобы оценивают как серьезную потерю для алтайского Минсоцзащиты.